Απαλλάχτηκαν πλήρως των κατηγοριών ο πατέρας Αντώνιος και οι συγκατηγορούμενοί του, έπειτα από την ομόφωνη αθωωτική απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο των Ιωαννίνων. Η υπόθεση αφορούσε σοβαρές καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές απέναντι σε φιλοξενούμενα παιδιά στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» στην Πωγωνιανή και την Κόνιτσα.

Μετά από μια ενδελεχή ακροαματική διαδικασία, η οποία εκτυλίχτηκε σε δέκα συνεδριάσεις, το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα αθώους τον ιδρυτή του Οργανισμού, καθώς και τους παιδαγωγούς και υπευθύνους των παραρτημάτων. Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν αντιμέτωποι με βαρύτατες καταγγελίες που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, σωματικές βλάβες, παράνομη κατακράτηση, άσκηση βίας και απειλές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τοπικού μέσου epiruspost.gr, στο άκουσμα της ετυμηγορίας ο πατέρας Αντώνιος ήταν εμφανώς συγκινημένος. Στις πρώτες του δηλώσεις μίλησε για ξεκάθαρη δικαίωση, τονίζοντας πως η μεγαλύτερη ικανοποίησή του πηγάζει από την αναγνώριση του έργου της «Κιβωτού» και των ανθρώπων που στήριξαν τη δομή με την εργασία τους όλα αυτά τα χρόνια. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει ότι ο δικαστικός αγώνας συνεχίζεται, καθώς εκκρεμούν και άλλες υποθέσεις.

Η πλευρά της υπεράσπισης εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή της, υπογραμμίζοντας ότι το κατηγορητήριο ουσιαστικά κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της δίκης, καθώς οι ισχυρισμοί δεν αποδείχτηκαν.

Ειδικότερα, ο συνήγορος Δημήτρης Δήμος χαρακτήρισε την απόφαση κομβικής σημασίας. Όπως σημείωσε, μέσα από τη δικαστική διαδικασία αξιολογήθηκε διεξοδικά η ίδια η λειτουργία των δομών κατά την επίμαχη περίοδο, οδηγώντας στην κατάρριψη των κατηγοριών.

Η δικηγόρος Χριστίνα Μάστορα έκανε λόγο για ουσιαστική δικαίωση, επισημαίνοντας με νόημα ότι η ετυμηγορία του δικαστηρίου βασίστηκε στα πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας και όχι στο κλίμα εντυπώσεων που είχε καλλιεργηθεί από την ευρεία δημοσιότητα της υπόθεσης.

Τέλος, ο νομικός παραστάτης Γεώργιος Γεωργίου εστίασε στην ηθική ταλαιπωρία των κατηγορουμένων, τονίζοντας ότι επί τέσσερα ολόκληρα χρόνια βίωσαν μια ιδιότυπη «δημόσια καταδίκη» πριν καν φτάσουν στο ακροατήριο. Κλείνοντας, απηύθυνε έκκληση στα μέσα ενημέρωσης να προβάλουν την ομόφωνη αθωωτική απόφαση με την ίδια ένταση που είχε λάβει και η αρχική στοχοποίησή τους.