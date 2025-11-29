Ομόφωνα ένοχος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της μόλις τριάμισι ετών κόρης του κρίθηκε από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά ένας 53χρονος πατέρας, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5,5 ετών και οδηγήθηκε στη φυλακή. Παρά την πληθώρα των στοιχείων και τις 14 πραγματογνωμοσύνες που επιβεβαίωναν την κακοποίηση, ο κατηγορούμενος εξακολουθούσε να αρνείται τα πάντα.

Η υπόθεση αφορούσε το διάστημα 2017–2018, όταν το παιδί ήταν από 2,5 έως 3,5 ετών. Η μητέρα, η οποία έχει πλέον αποβιώσει, προχώρησε στις καταγγελίες όταν αντιλήφθηκε τη σεξουαλική κακοποίηση, παρατηρώντας αφύσικες συμπεριφορές της μικρής και σημάδια όπως δαγκωματιές στο σώμα της. Στη δίκη παρουσιάστηκαν όλες οι γνωματεύσεις των δικαστικών πραγματογνωμόνων, καταθέσεις ειδικών και η μαρτυρία της βρεφονηπιοκόμου, που είχε παρακολουθήσει την ίδια περίοδο τις συμπεριφορές του παιδιού.

Η παιδοψυχίατρος αναφέρθηκε λεπτομερώς στις πράξεις που ο πατέρας τελούσε εις βάρος της μικρής, αλλά και σε όσα την εξανάγκαζε να κάνει, επισημαίνοντας ότι η συμπτωματολογία της δεν μπορεί να εξηγηθεί από «πλύση εγκεφάλου». Η Εισαγγελέας ήταν κατηγορηματική στην πρότασή της, υπογραμμίζοντας ότι το παιδί είναι «απόλυτα συντονισμένο συναισθηματικά με όσα περιγράφει» και ότι τα στοιχεία των παιδοψυχιατρικών αξιολογήσεων δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για την τέλεση των πράξεων.

Αναφέρθηκε επίσης πως η μητέρα υπήρξε και η ίδια θύμα κακοποίησης από τον 53χρονο, υπόθεση για την οποία ο κατηγορούμενος είχε ήδη καταδικαστεί. Η καθυστερημένη καταγγελία αποδόθηκε στην πλήρη συναισθηματική εξάρτηση της γυναίκας από τον δράστη, κάτι που συχνά παρατηρείται στα θύματα κακοποίησης.

Μετά τον αιφνίδιο θάνατο της μητέρας, το παιδί ζει με τη θεία του, η οποία παρέστη στη δίκη ως πολιτική αγωγή. Ο δικηγόρος της τόνισε ότι όλες οι πραγματογνωμοσύνες, συμφωνούν απόλυτα ως προς τη φύση και την έκταση της κακοποίησης, χωρίς καμία αντίθετη επιστημονική άποψη.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος του κατηγορούμενου έκανε λόγο για «αστικές διαφορές» και προσπάθησε να αποδώσει τις καταγγελίες σε «ψυχοπαθολογία» της μητέρας, ισχυρισμό που το δικαστήριο απέρριψε πλήρως.