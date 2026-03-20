Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του 20χρονου ύποπτου για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης στη Βέροια. Υπενθυμίζεται πως η νεαρή κοπέλα βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος ομολόγησε ότι την χτύπησε μετά από καυγά. Φαίνεται πως είχαν συναντηθεί, καθώς όπως είπε ήταν φίλοι.

Τι υποστήριξε ο 20χρονος

Ο νεαρός ανέφερε ότι η 24χρονη ξεκίνησε τον καυγά, έπειτα άρχισε να τον χτυπάει και εκείνος ανταπέδωσε και την άφησε τραυματισμένη στο σημείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αρχές δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με την κοπέλα, καθώς η κατάσταση της υγείας της είναι κρίσιμη και βρίσκεται σε καταστολή. Προσπαθούν να αντλήσουν πληροφορίες από τους συγγενείς της κι από το κινητό της τηλέφωνο.

Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Η νεαρή βρέθηκε περίπου στις 22.00 το βράδυ αναίσθητη, φέροντας σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι, πιθανότατα από χτυπήματα με γροθιές. Την εντόπισε ένας διερχόμενος άνδρας μαζί με την κόρη του, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και την αστυνομία.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και ενός εκτεταμένου αιματώματος στο κεφάλι, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.

Η 24χρονη παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της ιδιαίτερα κρίσιμη, ενώ δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση. Επίσης φέρει σοβαρά τραύματα στο αριστερό της μάτι.

Τι προσπαθούν να βρουν οι αστυνομικοί

Για την υπόθεση της 24χρονης μίλησε νωρίτερα στο Mega σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου. «Οι αστυνομικοί προσπαθούν να αποκλείσουν κάποια δεδομένα, καθώς στην κατοχή της βρέθηκαν κανονικά τα προσωπικά της αντικείμενα. Άρα απομακρύνεται το ζήτημα της ληστείας επειδή ακριβώς είχε και το χρηματικό ποσό που είχε στην κατοχή της και το κινητό της τηλέφωνο. Βέβαια, ερευνάται το κινητό της τηλέφωνο για να δούμε αν θα μπορέσει να μας δώσει κάποιο στοιχείο με ποιον μπορεί να συναντήθηκε πριν βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο.

Yπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που προσπαθούν να ερευνήσουν οι αστυνομικοί. Βέβαια, είναι αρκετά σκοτεινό το σημείο και αρκετά μακριά οι κάμερες οι οποίες έχουμε στην κατοχή μας. Θα προχωρήσει κανονικά η έρευνα», υπογράμμισε.