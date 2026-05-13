Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης 13/5, στον σταθμό «Ομόνοια» της Γραμμής 1 του ηλεκτρικού, όταν άνδρας έπεσε στις ράγες, προκαλώντας προσωρινή διακοπή των δρομολογίων.

Επιβάτες που βρίσκονταν στον σταθμό αλλά και προσωπικό ασφαλείας κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας στην επιχείρηση ανάσυρσης του άνδρα από τις γραμμές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας είναι καλά στην υγεία του.

Για λόγους ασφαλείας, διακόπηκε προσωρινά και η ηλεκτροδότηση στο σημείο, μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία και θα επανέλθουν τα δρομολόγια στη Γραμμή 1.