«Ιερό και όσιο» δεν είχε ένας 37χρονος που λήστεψε έναν πιστό μέσα σε εκκλησία στο κέντρο της Αθήνας.

Όλα έγιναν στον ιερό ναό Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια το πρωί της περασμένης Δευτέρας (11/05). Ο 37χρονος, αλβανικής καταγωγής, μπήκε στο ναό και πλησίασε το θύμα του.

Στη συνέχεια τον ακινητοποίησε με λαβή στον λαιμό, του αφαίρεσε τσαντάκι με προσωπικά αντικείμενα και έσπευσε να εξαφανιστεί.

Δεν είχε υπολογίσει όμως ότι κάποιος τον είχε δει κι ενημέρωσε αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών. Έγιναν αναζητήσεις στην περιοχή με τα χαρακτηριστικά του δράστη και τελικά τον εντόπισαν.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν παρά τη σθεναρή του αντίσταση και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας/όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.