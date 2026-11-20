Με βιτρίνα ένα κατάστημα στην περιοχή της Ομόνοιας, 39χρονος λειτουργούσε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατασκευής πλαστών εγγράφων, με τα οποία εφοδίαζε άλλους αλλοδαπούς, διακινώντας τα μέσα από το κατάστημα και αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη.

Ο άνδρας συνελήφθη κατά τις απογευματινές ώρες της περασμένης Κυριακής 15 Νοεμβρίου, μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, που πραγματοποιήθηκε ύστερα από πληροφορίες και έρευνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία.

Σε έρευνα εντός του καταστήματος από τους αστυνομικούς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων (4 εκτυπωτές, χαρτοκόπτης ακριβείας, πλαστικοποιητής, ηλεκτρονικός υπολογιστής, laptop, 4 USB, 2 κάρτες μνήμης, 2 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι και φωτογραφική μηχανή),

το χρηματικό ποσό των 32.065 ευρώ,

128 εκτυπωμένες αιτήσεις ασύλου,

11 αιτήσεις ασύλου,

πλήθος φωτογραφιών, πλαστικών διαφανειών και καρτών και 3 κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.