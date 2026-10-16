Συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου δύο αλλοδαποί, που διακινούσαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα από κατάστημα – «βιτρίνα» κινητών τηλεφώνων στην περιοχή της Ομόνοιας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, απείθεια και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλλήψεις έγιναν έπειτα από διερεύνηση πληροφοριών και έλεγχο στο κατάστημα, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως επιχειρησιακό κέντρο για τη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου, εξόδου και διαμονής αλλοδαπών στη χώρα.

Κατά τις έρευνες στο κατάστημα και σε κατοικία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επτά διαβατήρια, τρία δελτία ταυτότητας, μία άδεια διαμονής, δύο πλαστές άδειες οδήγησης, καθώς και φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου και φωτοαντίγραφα ταξιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν 34.370 ευρώ, κάρτες SIM και τηλεφωνικές συνδέσεις, χειρόγραφες σημειώσεις και πέντε κάμερες με καταγραφικό. Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι μέσω του καταστήματος διακινούνταν τηλεφωνικές συνδέσεις που είχαν καταχωριστεί σε ανύπαρκτα πρόσωπα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο ένας από τους δύο κατηγορουμένους φέρεται να επιχείρησε να αποτρέψει τον έλεγχο, εμποδίζοντας τους αστυνομικούς να πραγματοποιήσουν την έρευνα, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη διαμονή του στη χώρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.