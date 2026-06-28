Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς το μεσημέρι της Κυριακής 28 Ιουνίου ξέσπασε φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια.

Η ξενοδοχειακή μονάδα βρίσκεται στην οδό Δώρου 5 και η πυρκαγιά ξεκίνησε από αποθηκευτικό χώρο στο ισόγειο του κτηρίου. Οι καπνοί έφτασαν μέσω της σκάλας ως τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου.

Άνθρωποι είχαν βγει στα μπαλκόνια τους και τους απεγκλώβισε με επιτυχία η Πυροσβεστική.

Ειδικότερα για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα. Οι άνδρες της Πυροσβεστικής καθησύχασαν τους ενοίκους και έσβησαν την φωτιά, ενώ στο σημείο έφτασαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε ένας τραυματίας, πρόκειται για άνδρα 41 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε με εγκαύματα στον «Ερυθρό Σταυρό». Σημειώνεται ακόμη πως τρεις με αναπνευστικά προβλήματα διακομίστηκαν στο «Σωτηρία».

Δείτε σχετικό βίντεο:

Εικόνες από το ξενοδοχείο που ξέσπασε η πυρκαγιά:

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για την πυρκαγιά στην Ομόνοια:

#Πυρκαγιά σε χώρο ξενοδοχείου σε περιοχή του δήμου Αθηναίων Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2026

Λόγω της πυρκαγιάς στο κτήριο, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλ. Ομονοίας έως την οδό Βερανζέρου, καθώς και στην οδό Βερανζέρου από το ύψος της οδού Πατησίων έως την οδό 3ης Σεπτεμβρίου.