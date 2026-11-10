Παράνομο χώρο επεξεργασίας και εμπορίας μετάλλων στην περιοχή της Ομόνοιας εντόπισαν αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Γ.Α.Δ.Α., προχωρώντας στη σύλληψη δύο ατόμων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, οδηγώντας στη σύλληψη ενός 34χρονου άνδρα ξένης καταγωγής, καθώς και ενός 33χρονου ελληνικής καταγωγής.

Ο 34χρονος εντοπίστηκε επ’ αυτοφώρω τη στιγμή που απογύμνωνε καλώδια με ειδικά εργαλεία για την εξαγωγή χαλκού, ενώ ο 33χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει βαλίτσα που περιείχε καλώδια και ποσότητα χαλκού.

Ο τρόπος δράσης και οι παραβάσεις

Από την προανακριτική έρευνα της Ομάδας Ασφαλείας προέκυψε ότι οι συλληφθέντες:

Δραστηριοποιούνταν στην αποδοχή μεταλλικών αντικειμένων, τα οποία προέρχονταν κατά κύριο λόγο από κλοπές.

Μετέφεραν τα μέταλλα στον παράνομο χώρο, όπου τα επεξεργάζονταν με μηχανήματα για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Λειτουργούσαν την εγκατάσταση χωρίς την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας μετάλλων, πραγματοποιώντας τις εργασίες χωρίς κανένα προβλεπόμενο μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα ευρήματα και οι κατασχέσεις

Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στους χώρους του παράνομου εργαστηρίου, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Μηχάνημα κοπής και αποφλοίωσης καλωδίων χαλκού

Ποσότητα καθαρού χαλκού

Πλήθος καλωδίων χαλκού

Μικροποσότητα κάνναβης

Η δικογραφία σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας και στη συνέχεια οι άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.