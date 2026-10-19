Σε τραγωδία κατέληξε η πτώση ενός άνδρα από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην πλατεία Ομονοίας.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας (19/10), στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Γερανίου.

Στο σημείο προκλήθηκε αμέσως αναστάτωση και η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο άνδρας φέρεται να έσπασε το τζάμι παραθύρου πριν βουτήξει στο κενό, καταλήγοντας στο οδόστρωμα. Παρά την άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» από το ΕΚΑΒ, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο άνδρας φώναζε «Βοήθεια, βοήθεια»

Σύμφωνα με πληροφορίες μαρτύρων, από το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου βρισκόταν ο άνδρας, ο οποίος πιθανολογείται ότι είναι ηλικιωμένος, ακούγονταν έντονοι ήχοι αναταραχής, ενώ υπάρχουν και αναφορές για σπασμένα γυαλιά.

Μάλιστα, δευτερόλεπτα προτού ο άνδρας σπάσει το τζάμι του παραθύρου και βουτήξει στο κενό καταλήγοντας στο οδόστρωμα, φαίνεται να φώναζε απεγνωσμένα: «Βοήθεια, βοήθεια!» («Help, help!»).

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. όλα τα ενδεχόμενα

Την προανάκριση και τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος έχουν αναλάβει αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο.

Αν και τα πρώτα ευρήματα και οι συνθήκες του περιστατικού συγκλίνουν προς το σενάριο της αυτοχειρίας, οι αρμόδιοι αξιωματικοί εξετάζουν εξονυχιστικά όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.

Ειδικότερα, οι έρευνες επικεντρώνονται στο: