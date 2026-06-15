Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Ιουνίου, όταν πυρκαγιά ξέσπασε στο κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα, στην Ομόνοια στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους σημειώθηκε το περιστατικό, όπου υπάρχουν πολλά μαγαζιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έκαψαν ολοσχερώς τέσσερα καταστήματα, μεταξύ αυτών ήταν ένα κινητής τηλεφωνίας και ένα μαγαζί πώλησης ρούχων.

Δείτε βίντεο από τα καμένα καταστήματα:

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με πέντε υδροφόρα οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο. Η Αστυνομία έσπευσε στο σημείο και το απέκλεισε για λόγους ασφαλείας και διευκόλυνσης της Πυροσβεστικής.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά διερευνώνται από την Πυροσβεστική.