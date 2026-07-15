Φωτογραφίες και βίντεο «Ζούγκλας»: Νίκος Χριστοφάκης

Η κυρία Δήμητρα εδώ και μια εβδομάδα μένει στον δρόμο. Την έδιωξαν από το σπίτι, το οποίο νοίκιαζε στην οδό Μενάνδρου, στην Ομόνοια. Είχε κάνει πριν από κάποιους μήνες μια εγχείρηση στα μάτια, καθώς είναι ημίτυφλη. Μετά την εγχείρηση δεν της έμειναν λεφτά και χρωστούσε στον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος της τρία ενοίκια.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες ο ιδιοκτήτης με τον δικαστικό επιμελητή, της χτύπησαν την πόρτα, με σκοπό να της κάνουν έξωση και την «πέταξαν» στον δρόμο. Ζήτησε δέκα ημέρες για να βρει έναν τρόπο να μεταφέρει σε ασφαλές σημείο την περιουσία της. Τότε της απάντησαν ότι έχει μόνο πέντε ημέρες να για εγκαταλείψει το διαμέρισμα.

Όσα καταγγέλλει η 75χρονη στη «Ζούγκλα»:

Η 75χρονη έχει αναπνευστικά προβλήματα και με τις λίγες δυνάμεις που της είχαν απομείνει, κατάφερε μόνο να μαζέψει ένα δύο πράγματα, τα σκυλιά της, τα οποία δεν αποχωρίζεται και έχει πλέον εγκατασταθεί στο πεζοδρόμιο κάτω από το σπίτι.

Σημειώνεται, πως σύμφωνα με όσα μας αποκάλυψε η ίδια, τα πράγματα που είχε μέσα στο διαμέρισμά της, τα έχει κρατήσει ο ιδιοκτήτης μέσα στην πολυκατοικία. Όταν έπιασε τον πατέρα του ενοικιαστή με ωραίο τρόπο, προκειμένου να του εξηγήσει την κατάσταση, εκείνος της φέρθηκε με απαξιωτικό τρόπο.

Οι συνθήκες στις οποίες ζει είναι άθλιες, οι αυξημένες θερμοκρασίες λόγω καλοκαιριού και η παντελής έλλειψη στέγης και τροφής έχουν φτάσει την κυρία Δήμητρα σε οριακό σημείο. Γείτονες της, μας καταγγέλλουν ότι έχουν προσπαθήσει επανειλημμένα με δομές και τον Δήμο, με σκοπό να της βρουν ένα σπίτι, αλλά δεν έχει κινητοποιηθεί κανένας.

Πήγαν άνθρωποι του Δήμου να της πουν ότι θα την βοηθήσουν και δεν την ξανά επισκέφτηκαν ποτέ:

Όπως καταγράφεται στα βίντεο και στις φωτογραφίες που κατέγραψε η «Ζούγκλα», η κυρία Δήμητρα, έχει δεχθεί βοήθεια από κάποιους κατοίκους της περιοχής, αλλά συνεχίζει να ζει σε τραγικές συνθήκες.

Κάθεται πάνω σε τέσσερις κουβέρτες, με τα σκυλάκια της, τα οποία η ίδια έχει μεγαλώσει και το ένα εξ αυτών είναι γέρικο και ζητά να της βρουν ένα μέρος να μείνει καθώς δεν έχει ούτε την οικονομική και ούτε την ψυχική δύναμη να βρει μόνη της, καθώς δεν έχει και κάποιο συγγενικό πρόσωπο που να μπορεί να την βοηθήσει.