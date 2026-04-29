Τα φώτα της δημοσιότητας, έχουν στραφεί δικαιολογημένα από το πρωί της Τρίτης 28/4, στον 89χρονο, ο οποίος αποφάσισε να κάνει ένα… «εκρηκτικό» tour σε δημόσιες υπηρεσίες, με πρώτη στάση στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όπου σκόρπισε τον πανικό πυροβολώντας και δεύτερη στο Εφετείο στη Λουκάρεως, με… κινηματογραφικό φινάλε στην Πάτρα, όπου μετά από ώρες περιπλάνησης με ταξί μπήκαν τίτλοι τέλους με τη σύλληψή του, πριν δραπετεύσει στην Ιταλία (σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του).

Η παρουσία του στην κηδεία του έκπτωτου πρώην βασιλιά Κωνσταντίνου

Και σαν να μην έφτανε αυτό το περιπετειώδες δρομολόγιο, το παρελθόν του είχε ήδη δώσει υλικό για… τηλεοπτικές επαναλήψεις.

Πριν από τρία χρόνια, ο ίδιος άνθρωπος είχε κάνει την εμφάνισή του στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, μιλώντας στις κάμερες.

Δείτε τι είχε δηλώσει από το 02:39 του βίντεο:

Σε πλάνα ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ο 89χρονος εμφανίζεται να κρατά μια εικόνα του εκλιπόντος στερεωμένη σε μαγκούρα σε ένα σκηνικό που δύσκολα περνά απαρατήρητο και να σχολιάζει με δραματικό τόνο: «Λυπάμαι πολύ. Σήμερα έπρεπε να έχει συννεφιά, όχι λιακάδα».

Στο προφίλ του, πάντως, υπάρχει και μια λεπτομέρεια που δεν περνά απαρατήρητη: ο 89χρονος λαμβάνει δύο παχυλές συντάξεις από ΗΠΑ και Γερμανία, καθώς και μία ακόμη από τον ΟΓΑ.

Με λίγα λόγια, ένα… διεθνές «συνταξιοδοτικό πακέτο» που θα ζήλευαν πολλοί, αν και όπως φαίνεται, δεν συνοδεύεται απαραίτητα από ήρεμη καθημερινότητα.

Μια ιστορία που θυμίζει ότι, τελικά, η πραγματικότητα στην Ελλάδα έχει πάντα έναν τρόπο να ξεπερνά ακόμη και το πιο ευφάνταστο σενάριο.