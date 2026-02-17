Πλήθος παραβάσεων, με συνολικό ποσό αχρεωστήτως καταβληθέντων ύψους 1.860.000 ευρώ, αποκάλυψε ο συστημικός έλεγχος που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΑΔ, ο έλεγχος στον ΟΠΕΚΑ αφορά στα έτη 2024-2025 με περίοδο ελέγχου διαστήματος από 10.01.2020 έως 31.12.2022 σχετικά με τη νομιμότητα έκδοσης αποφάσεων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Όπως σημειώνεται, η Αρχή ήλεγξε 372 φακέλους Αιτήσεων Χορήγησης Επιδόματος, από τους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου, όπως:

α. δεν τηρήθηκε η θεσμοθετημένη διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων, ούτε ο χειρισμός των Αιτήσεων με χρονολογική σειρά.

β. εγκρίθηκαν Αιτήσεις παρά τις ελλείψεις σε υποβληθέντα δικαιολογητικά ή τη μη πλήρωση κριτηρίων (π.χ. συμπλήρωση ορίου ηλικίας)

γ. το Επίδομα αποδόθηκε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε, και άρα για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που δικαιούνταν οι εκάστοτε αιτούντες/ούσες.

Πιο αναλυτικά, από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 178 εγκριτικών αποφάσεων, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε 723.480 ευρώ.

Παράλληλα, από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 91 εγκριτικών αποφάσεων, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, υπολογίστηκε σε 216.543 ευρώ.

Από τον επανέλεγχο 76 εγκριτικών αποφάσεων, που είχε εξετάσει και το Κλιμάκιο Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΑ, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε 895.554 ευρώ.

Ακόμα, από τον έλεγχο 27 φακέλων αιτούντων/ουσών, για τους οποίους η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. είχε εντοπίσει ασυμφωνία μεταξύ των καταχωρισμένων ημερομηνιών γέννησης και των Αριθμών Μητρώου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΜΚΑ), προέκυψαν περιπτώσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ύψους 60.650 ευρώ.

Πώς αποκαλύφθηκαν οι παραβάσεις

Κατόπιν έκτακτου εσωτερικού ελέγχου που διενήργησε ο ΟΠΕΚΑ, διαπιστώθηκε ότι επιχειρήθηκε παράτυπη έγκριση αιτήσεων από πρώην Προϊστάμενο/μένη, που παρακρατούσε στην κατοχή του/της φακέλους με Αιτήσεις για χορήγηση επιδόματος.

Μάλιστα κατόπιν της απόσπασής του/της σε Υπηρεσία εκτός του ΟΠΕΚΑ, εισήγαγε και επιχείρησε παράτυπη έγκριση αιτήσεων στην Υπηρεσία.

Επιπρόσθετα, από τον εσωτερικό έλεγχο του οργανισμού διαπιστώθηκε επίσης πως, κατά τη διάρκεια της θητείας δύο (2) Προϊσταμένων του σχετικού με τη χορήγηση του Επιδόματος Τμήματος, επιτρεπόταν η προσέλευση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ προσώπων (όχι αιτούντων), οι οποίοι/ες φαίνεται ότι προσκόμιζαν, εκτός της θεσμοθετημένης διαδικασίας, Αιτήσεις για χορήγηση του Επιδόματος.

Οι συστάσεις της ΕΑΔ:

– Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου από τη Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ κατά του/της αρμόδιου/ας υπαλλήλου

– Αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από την αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΑ.

– Συγκεκριμένες προτάσεις για αύξηση του ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του Επιδόματος

– Σημειώνεται πως η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.