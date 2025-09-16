Οι δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ μετρούν αντίστροφα για τις πληρωμές Σεπτεμβρίου 2025, που περιλαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ), το Επίδομα Παιδιού, το Επίδομα Στέγασης (Ενοικίου), τα Προνοιακά και Διατροφικά Επιδόματα, αλλά και το Επίδομα Γέννησης.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, τα χρήματα θα πιστωθούν την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, τελευταία εργάσιμη του μήνα, ενώ –όπως συμβαίνει πάντα– θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ των τραπεζών από το απόγευμα της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά οι πληρωμές ΟΠΕΚΑ Σεπτεμβρίου 2025

Επίδομα Παιδιού (Α21)

Καταβάλλεται η 4η δόση του 2025.

Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν υποβάλει εγκαίρως αίτηση στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (idika.gr ή opeka.gr) με τους κωδικούς Taxisnet.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)

Η πληρωμή αφορά όσους υπέβαλαν αίτηση έως 31 Αυγούστου 2025.

Σημειώνεται ότι ισχύουν νέοι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του επιδόματος.

Επίδομα Στέγασης (Ενοικίου)

Η καταβολή γίνεται την 30ή Σεπτεμβρίου για όσους έχουν εγκεκριμένη αίτηση έως το τέλος Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν αλλαγές στις προϋποθέσεις χορήγησης και ότι οι αιτήσεις πρέπει να ανανεώνονται τακτικά.

Προνοιακά και Διατροφικά Επιδόματα

Η πληρωμή αφορά τις παροχές σε ΑμεΑ και άλλες κατηγορίες δικαιούχων.

Επίδομα Γέννησης

Καταβάλλεται κανονικά στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Με βάση τον νόμο 5092/2024, το ποσό έχει αυξηθεί αναδρομικά από 1.1.2023.

Χρήσιμες υπενθυμίσεις για τους δικαιούχους

Τα χρήματα εμφανίζονται πρώτα στα ΑΤΜ (απόγευμα 29/9) και έπειτα στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Οι δικαιούχοι πρέπει να ελέγξουν όλες τις αιτήσεις σας σε idika.gr και opeka.gr για να βεβαιωθούν ότι είναι σε ισχύ.

Επίσης, οι δικαιούχοι του ΚΕΑ και του Επιδόματος Στέγασης πρέπει να παρακολουθούν τις ανανεώσεις, ώστε να μη χαθεί η πληρωμή.