Αυτή την εβδομάδα απολογούνται οι 16 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την Κρήτη. Οι εμπλεκόμενοι έφτασαν το πρωί της της Κυριακής, 14 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα, προκειμένου να βρεθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, καθώς αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες. Όμως, χθες, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία και πλέον οι απολογίες τους έχουν δρομολογηθεί από Τρίτη έως Πέμπτη.

Αμέσως μετά τον κατάπλου του πλοίου στον Πειραιά, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οδό Λουκάρεως, όπου η αρμόδια Ευρωπαία Εισαγγελέας, μετά από πολύωρη διαδικασία, απήγγειλε εναντίον τους βαρύτατες κατηγορίες.

Τα αδικήματα σχετίζονται με τη λειτουργία και δράση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αποκόμισε παράνομο περιουσιακό όφελος μεγάλου οικονομικού αντικειμένου σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες, όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και άλλα σχετικά με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις κ.λπ.

Συγκεκριμένα, επτά κακουργήματα περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας σε βάρος των εμπλεκομένων στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση από την Κρήτη που επί σειρά ετών λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα αδικήματα που κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι αφορούν:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης

Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, από κοινού

Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου

Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων

Οι συλληφθέντες που οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων για να περάσουν από το γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή, φέρονται να μην αποδέχονται τις κατηγορίες.

Κατά τη δικογραφία οι κατηγορούμενοι φέρονται από το 2019 μέχρι το 2025 να προχωρούσαν στην υποβολή ψευδών δηλώσεων, μέσω των οποίων κατάφερναν να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις.

Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, η μεταγωγή με τους κατηγορούμενους πήρε τον δρόμο για την Ευελπίδων ώστε οι κατηγορούμενοι να οδηγηθούν στο ανακριτικό γραφείο. Εκεί ζήτησαν και έλαβαν από τον ανακριτή προθεσμία για να απολογηθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη, ώστε να ενημερωθούν για τα στοιχεία της υπόθεσης και για όσα τους καταλογίζει η ογκώδης δικογραφία που σχηματίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να ετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Οι κατηγορούμενοι θα βρεθούν ενώπιον του δικαστικού λειτουργού για τις απολογίες τους, ανά ομάδες, με την πρώτη να έχει λάβει προθεσμία για την Τρίτη. Θα ακολουθήσει δεύτερη ομάδα την Τετάρτη και η διαδικασία πρόκειται να ολοκληρωθεί με τους τελευταίους κατηγορούμενους που αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης κατά τη δικογραφία, εγκληματική οργάνωση δρούσε συνεχώς από το 2019 έως την εξάρθρωσή της (την περασμένη Παρασκευή) με τις συλλήψεις στην Κρήτη. Μία σύλληψη, συγγενικού προσώπου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, αφορά κακουργηματική παράβαση του νόμου περί όπλων που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχων σε χώρο της κατηγορουμένης. Ο εν λόγω έχει παραπεμφθεί ενώπιον του Ανακριτή στην Κρήτη.

To ποσό που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα από την παράνομη δράση της υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1,7 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αποτελεί και τη ζημία που προκλήθηκε τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στο Ελληνικό Δημόσιο.

Εκτός από τους συλληφθέντες, στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να καρπώνονταν ευρωπαϊκές ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν, από το 2019 έως το 2025. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων για πρόσωπα, εκτάσεις και ζωικό κεφάλαιο στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.

Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση

Το mondus operandi της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραξε 1,7 εκατομμύρια ευρώ ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιγράφει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις που έκανε την Παρασκευή το ελληνικό FBI.

Υπενθυμίζεται ότι ως αρχηγός της οργάνωσης θεωρείται ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης με παρουσία σε τηλεοπτικά κανάλια για θέματα του κλάδου του και πλούσια δράση στην προώθηση βιολογικών προϊόντων στην Κρήτη, ενώ είναι και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο λογιστής και διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Γιώργος Λαμπράκης, καθώς και η σύζυγός του, Χρυσάνθη Κουτάντου, δικηγόρος στο επάγγελμα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η σπείρα των παράνομων επιδοτήσεων λειτουργούσε ως εξής:

Προέβαιναν στην υποβολή ψευδών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς όμως να προκύπτει η νομή της ιδιοκτησίας.

Προσηλύτιζαν νέα μέλη με ευκολία, λόγω της συμμετοχής των βασικών μελών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

Καταχωρούσαν στη δήλωση Ε9 εκτάσεις που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους και ήταν απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ ταυτόχρονα οι εκτάσεις αυτές διαγράφονταν από τη δήλωση σε σύντομο χρόνο.

Δήλωναν κοινούς φερόμενους ως εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.

Στις ψευδείς αιτήσεις τους δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν στους αιτούμενους, αλλά στο αρχηγικό ή βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Δήλωναν κατεχόμενο ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να είναι πραγματικά κατεχόμενο, είτε στο σύνολό του, είτε εν μέρει.

Για να αποφύγουν, δε, τον εντοπισμό από τις διωκτικές Αρχές, εκμεταλλεύτηκαν την εξειδικευμένη γνώση μελών τους, τα κενά της διαδικασίας και τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα του αγροτικού τομέα.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, μέλη της της ομάδας ήταν εργαζόμενοι σε τέσσερα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, συμβάλλοντας στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των σχετικών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), οι οποίες υπολογίζονται σε 143 για τα έτη 2019-2025, ενώ παράλληλα υπήρχαν άτομα με γνώσεις λογιστικής, τα οποία διευκόλυναν της δράσης της εγκληματικής ομάδας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν, επίσης, 11 τραπεζικούς λογαριασμούς οι δικαιούχοι των οποίων ήταν πρόσωπα διαφορετικά από τα φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν αιτήσεις για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης – ανάμεσά τους και ένα μέλος που πέθανε το 2024, με τον λογαριασμό του να εμφανίζει πιστώσεις και αναλήψεις ακόμη και μετά τον θάνατό του.

Συνολικά, πρόκειται για 16 συλληφθέντες, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για – κατά περίπτωση – σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για την υπεύθυνη δήλωση, περιλαμβάνονται ακόμη 26 φυσικά πρόσωπα.

Στις έρευνες, δε, σε σπίτια, ένα Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, ένα λογιστικό γραφείο και οχήματα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 35.750,00 ευρώ, μία ράβδος χρυσού, 19 χρυσές λίρες.

