Αναβλήθηκε για τις 2 Μαρτίου 2026 η μεγαλύτερη έως σήμερα δίκη που αφορά υπόθεση απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη δίκη ήταν να διεξαχθεί σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, ωστόσο πήρε αναβολή για τις Αρχές Μαρτίου, όπως δημοσίευσε το neakriti.gr.

Στο εδώλιο παραπέμφθηκαν 105 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να υπέβαλαν δηλώσεις με ψευδή στοιχεία προκειμένου να λάβουν αγροτικές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πολλοί από αυτούς δήλωναν αγροτεμάχια που ούτε κατείχαν ούτε είχαν μισθώσει, με αποτέλεσμα οι αιτήσεις τους να θεωρηθούν αναληθείς. Σε αρκετές περιπτώσεις οι αιτούντες εντοπίστηκαν έγκαιρα και δεν έλαβαν χρήματα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις κατάφεραν να εισπράξουν επιδοτήσεις που έφταναν έως και τις 60.000 ευρώ.

Οι επίμαχες αιτήσεις φέρεται να κατατέθηκαν την περίοδο 2019 – 2021, ενώ η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία και εσωτερικούς ελέγχους των αρμόδιων διευθύνσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα στοιχεία των «κόκκινων ΑΦΜ» διαβιβάστηκαν αρχικά στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών και στη συνέχεια στις κατά τόπους Εισαγγελίες, με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι να βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.