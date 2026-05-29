Ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή ο κύκλος των απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που λειτούργησε στην Κρήτη, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία άνοιξε με τους κατηγορούμενους στους οποίους αποδίδεται περιφερειακός ρόλος στο κύκλωμα.

Η πρώτη ομάδα από τους συνολικά 22 εμπλεκόμενους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν την Τετάρτη από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, βρίσκεται από το πρωί στο γραφείο του δικαστικού λειτουργού.

Οι απολογίες είναι προγραμματισμένο να συνεχιστούν αύριο (30/5), με τη δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων να περνά το κατώφλι του ανακριτή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δύο αδέλφια από το Ρέθυμνο, που φέρονται να είχαν ηγετική θέση στην οργάνωση και ένας αντιδήμαρχος δήμου της Κρήτης, ο οποίος μαζί με τα δύο αδέλφια φαίνεται πως έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πενταετή εξαπάτηση του ελληνικού φορέα πληρωμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ζημιά εκατομμυρίων

Σύμφωνα με τα κατηγορητήρια που συνέταξε ο Ευρωπαίος ανακριτής, η συνολική οικονομική ζημιά από την παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως το 2024.

Οι 22 κατηγορούμενοι καλούνται, ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής τους, να αντικρούσουν ένα βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει τις εξής πράξεις: