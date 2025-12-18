Συνεχίζονται σήμερα οι απολογίες των συλληφθέντων από την Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις. Κατά τη σημερινή διαδικασία, πρόκειται να απολογηθούν ο 47χρονος γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης, κεντρικό πρόσωπο της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης, όπως και ο λογιστής Γιώργος Λαμπράκης, σύζυγος της δικηγόρου Χρυσάνθης Κουτάντου, η οποία αφέθηκε την Τετάρτη ελεύθερη, μετά από πολύωρη απολογία, και με μοναδικό περιοριστικό όρο αυτόν της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Οι συνήγοροι της έκαναν λόγο για “μεγάλη δικαίωση”, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι δεν έχει καμία εμπλοκή σε όσα της αποδίδονται.

«Μάχη» είχαν δώσει νωρίτερα και οι συνήγοροι υπεράσπισης της συζύγου και της αδερφής του 47χρονου αγροτοσυνδικαλιστή, που επίσης εντάσσονται από την ΕΛ.ΑΣ στον βασικό πυρήνα της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Στην σύζυγο επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση, ύψους 200.000 ευρώ, ενώ στην αδερφή του φερόμενου ως «αρχηγού», επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση, ύψους 100.000 ευρώ. Οι χρηματικές εγγυήσεις θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι τις 12 Ιανουαρίου. Στις δύο γυναίκες επιβλήθηκε και ο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.