Μετά την υπόθεση του Κώστα Ανεστίδη, ένας ακόμη αγροτοσυνδικαλιστής από τη βόρεια Ελλάδα είδε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς, συνδεδεμένους με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, να δεσμεύονται αιφνιδιαστικά. Πρόκειται για τον Γιώργο Μπότα, γενικό γραμματέα του αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας, ο οποίος χαρακτηρίζει τη δέσμευση «αναίτια» και υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία προηγούμενη ενημέρωση.

Η δέσμευση των λογαριασμών του Γιώργου Μπότα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας για παράνομες εισπράξεις αγροτικών επιδοτήσεων. Ο ίδιος, μέλος του συντονιστικού οργάνου στο μπλόκο των Μαλγάρων, δήλωσε:

«Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω και να καταλάβω τον λόγο. Το ανακάλυψα τυχαία, δεν είχα καμία ειδοποίηση στα χέρια μου, δεν γνώριζα τίποτα. Επικοινώνησα με την τράπεζα και μου είπαν ότι κατασχέθηκαν βάσει της διάταξης 6772, που αφορά οικονομικό έγκλημα, από το ελληνικό FBI».

Ο Γιώργος Μπότας έκανε λόγο για απαράδεκτη ενέργεια, που όπως υποστηρίζει στοχεύει στη φίμωση του αγροτικού κόσμου, ζητώντας διαφάνεια και δικαιοσύνη. Παράλληλα, πρόσθεσε:

«Υποτίθεται ότι αυτές οι πληρωμές άργησαν γιατί ελέγχθηκαν εις διπλούν, λόγω της επέμβασης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Άρα, αφού με πλήρωσαν μετά από τόσο ενδελεχή έλεγχο, πώς γίνεται πέντε ημέρες μετά να θεωρούμαι εγκληματίας;»

Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών παραμένει και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, των τραπεζικοί λογαριασμοί του οποίου δεσμεύτηκαν τη Δευτέρα. Ο επικεφαλής του συντονιστικού οργάνου στο μπλόκο των Μαλγάρων δήλωσε:

«Την δικογραφία θα την εξετάσουν οι δικηγόροι. Δεν έχω διαπιστώσει τίποτα. Όλα είναι εντάξει, νόμιμα και κανονικότατα».

Η Οικονομική Αστυνομία διερευνά τον Κώστα Ανεστίδη για παρατυπίες στις δηλώσεις του κατά την περίοδο 2019-2024, όπου φέρεται να εισέπραξε μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ, πράξη που αν αποδειχθεί συνιστά κακούργημα. Ο ίδιος σχολίασε:

«Οι λωποδύτες που δήλωναν ψεύτικα χωράφια έπαιρναν δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα. Όταν ένας αγρότης καλλιεργεί πραγματικά χωράφια και τα έχει επισημάνει μέσω δορυφόρου, δεν έχει σημασία αν είναι ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ. Όλα αυτά θα προσκομισθούν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Οικονομική Αστυνομία ερευνά συνολικά τρεις αγρότες, με εντολή για δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων που δόθηκε το περασμένο Σάββατο. Την τελική απόφαση για το αν τα στοιχεία επαρκούν για την άσκηση ποινικών διώξεων θα λάβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

