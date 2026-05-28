Οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς άσκησαν βαρύτατες ποινικές διώξεις για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος 17 συλληφθέντων, οι οποίοι φέρονται να δρούσαν «στο πλαίσιο συγκροτημένης εγκληματικής οργάνωσης».

Πρόκειται για τα 17 άτομα από Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Καβάλα, αλλά και την Αθήνα, τα οποία συνέλαβε προχθές η Ελληνική Αστυνομία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ιδιαίτερα σοβαρές και αποδίδονται στους εμπλεκόμενους κατά περίπτωση:

-Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης (αφορά τα ηγετικά στελέχη).

-Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

-Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. σε βαθμό κακουργήματος.

-Άμεση συνέργεια σε απάτη.

-Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Μετά την επίσημη άσκηση της ποινικής δίωξης, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το απόγευμα στο γραφείο του Ανακριτή. Εκεί αναμένεται να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, με τους συλληφθέντες και τους συνηγόρους τους να ζητούν και να λαμβάνουν προθεσμία, προκειμένου να μελετήσουν την δικογραφία, και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι 17 ήταν μέλη «εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν συστηματικά και κατ’ επάγγελμα από το 2019, εξαπατώντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας μέσω ψευδών δηλώσεων για την παράνομη λήψη αγροτικών ενισχύσεων».

Η συνολική εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. υπερβαίνει τα 4,5 εκατ. ευρώ από το 2019 έως σήμερα.

Εκτός από τους 17 συλληφθέντες, εκ των οποίων οι 6 θεωρούνται αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους.

Τέλος, να θυμίσουμε ότι χθες (27/5) ασκήθηκαν ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους 22 από το «κύκλωμα» στην Κρήτη που επίσης μεσολαβούσαν ή και ελάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.