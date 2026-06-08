Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες των κατηγορουμένων από την Κοζάνη και το Αγρίνιο, οι οποίοι φέρονται με ψευδείς δηλώσεις να έχουν λάβει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024.

Στις δικαστικές Αρχές οδηγήθηκαν το πρωί συνολικά 12 κατηγορούμενοι.

Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί δύο κατηγορούμενοι, ένας υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων και ένας παραγωγός, ενώ τρεις κατηγορούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5.000 έως 15.000 ευρώ.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολοίπων επτά κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, οποίος είναι μεγαλο-αγρότης από την Κοζάνη που φέρεται να διαχειρίζεται δύο χιλιάδες στρέμματα.