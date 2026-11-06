Αιφνιδιαστική έφοδο πραγματοποίησε κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων, στο πλαίσιο έρευνας για αγροτικές και κτηνοτροφικές επιδοτήσεις που συνδέονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, με τους ελεγκτές να παραμένουν για αρκετές ώρες στα γραφεία της υπηρεσίας, όπου συγκέντρωσαν και κατέσχεσαν έγγραφα και άλλο υλικό που σχετίζεται με τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων.

Στο μικροσκόπιο επιδοτήσεις για ζωικό κεφάλαιο

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το ενδιαφέρον της έρευνας στρέφεται μεταξύ άλλων σε επιδοτήσεις για ζωικό κεφάλαιο και ιδιαίτερα για βοοειδή, ενώ εξετάζονται υποθέσεις που αφορούν περισσότερα πρόσωπα.

Την πραγματοποίηση του ελέγχου επιβεβαίωσε η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή, η οποία ανέφερε ότι στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται τρεις υποθέσεις.

Η περίοδος 2020–2021 στο επίκεντρο

Το βασικό χρονικό διάστημα που ερευνάται φέρεται να είναι η διετία 2020–2021, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι ο έλεγχος μπορεί να επεκτείνεται και σε στοιχεία του 2019.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο πόρισμα, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν από το υλικό που κατασχέθηκε έχουν προκύψει συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες.

Η προηγούμενη υπόθεση στα Τρίκαλα

Τα Τρίκαλα είχαν βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για αγροτικές ενισχύσεις. Το 2023 είχε γίνει γνωστή υπόθεση εννέα κτηνοτρόφων, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι δήλωναν περισσότερα βοοειδή από όσα πραγματικά διέθεταν ή ακόμη και ζώα που δεν είχαν στην κατοχή τους, προκειμένου να λάβουν ενισχύσεις από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η εκτιμώμενη οικονομική ζημία σε εκείνη την υπόθεση ανερχόταν περίπου στις 270.000 ευρώ. Ένας κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης με αναστολή, επτά απαλλάχθηκαν αφού επέστρεψαν τα ποσά που είχαν λάβει αχρεωστήτως, ενώ ένας ακόμη αθωώθηκε.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί εάν η νέα έρευνα στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων συνδέεται με εκείνη την υπόθεση ή εάν πρόκειται για διαφορετικό σκέλος ελέγχου.