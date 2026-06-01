Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, δέκα από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα. Οι συγκεκριμένοι εμπλέκονται στη δικογραφία για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία κατηγορείται ότι εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για σειρά ετών.

Κατά τη διάρκεια μιας μακράς διαδικασίας, οι δέκα κατηγορούμενοι που προσήλθαν το πρωί της Δευτέρας, 1 Ιουνίου, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, κρίθηκαν προσωρινά ελεύθεροι με κοινή απόφαση του Ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της τακτικής εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα, ενώ σε έναν εξ αυτών ορίστηκε επιπλέον και η καταβολή χρηματικής εγγύησης.

Στο Δικαστικό Μέγαρο οδηγήθηκαν σήμερα μαζί με την πρώτη ομάδα ακόμη δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι ωστόσο αιτήθηκαν και έλαβαν νέα προθεσμία από τον δικαστικό λειτουργό. Ως εκ τούτου, θα απολογηθούν αύριο (2/6), μαζί με τη δεύτερη ομάδα εμπλεκομένων.

Άγνοια δήλωσαν οι κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το σύνολο των κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα, στους οποίους η δικογραφία αποδίδει περιφερειακό ρόλο στη δομή της υπό εξέταση οργάνωσης, αρνείται τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι εξ αυτών δήλωσαν ότι δεν είχαν καμία γνώση για τις παράνομες ενέργειες που πραγματοποιούνταν με τη χρήση των στοιχείων τους. «Εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους και είδα τα προσωπικά μου στοιχεία να χρησιμοποιούνται από τρίτους, πίσω από την πλάτη μου», φέρεται να υποστήριξε μία κατηγορούμενη. Ένας άλλος εμπλεκόμενος, ο οποίος εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος, ισχυρίζεται ότι δεν πιστώθηκε ποτέ κανένα χρηματικό ποσό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε δικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Η διαδικασία των απολογιών θα συνεχιστεί αύριο, Τρίτη 2 Ιουνίου, με επτά ακόμη κατηγορούμενους να περνούν το κατώφλι του Ανακριτικού Γραφείου. Σημειώνεται ότι σε πέντε από αυτούς αποδίδεται, βάσει του κατηγορητηρίου, ηγετικός ρόλος στη λειτουργία του κυκλώματος.

Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, η παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης εκτείνεται σε βάθος πενταετίας, με το συνολικό οικονομικό όφελος για τα μέλη της να υπολογίζεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η πλειονότητα των 17 κατηγορουμένων κατάγεται από τους νομούς Θεσσαλονίκης και Σερρών, ενώ αρκετοί εξ αυτών συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς.