Την ερχόμενη Δευτέρα (8/6) αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή οι 12 από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που αποσπούσε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη.

Αντίθετα, δύο από τους κατηγορουμένους (οι οποίοι σύμφωνα με τη δικογραφία είναι οι γονείς του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης) ζήτησαν να δώσουν σήμερα (5/6) κιόλας εξηγήσεις, επικαλούμενοι το προχωρημένο της ηλικίας τους.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι απολογήθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής στον δικαστικό λειτουργό και στη συνέχεια, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερο με την επιβολή περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ για τον καθένα.

Νωρίτερα το απόγευμα, οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς προχώρησαν στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος και των 14 εμπλεκομένων.

Η δίωξη αφορά την οργανωμένη δράση της ομάδας, η οποία επί μία πενταετία φέρεται να προκάλεσε οικονομική ζημιά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.