Έχουν ξεκινήσει οι απολογίες των 16 κατηγορούμενων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την Κρήτη.

Επτά από τους 16 έχουν απολογηθεί μέχρι στιγμής και οι πέντε εξ αυτών αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

Τρεις κατηγορούμενες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ αφέθηκαν ελεύθερες μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο ανακριτή στην Αθήνα.

Η μία είναι αγρότισσα και ως όρος τέθηκε η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Πληροφορίες αναφέρουν πως η κατηγορούμενη αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

Η πεθερά και η μητέρα του Μύρωνα Χιλετζάκη

Λίγο νωρίτερα σήμερα, αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση ύψους 60.000 ευρώ η πεθερά του Μύρωνα Χιλετζάκη, του αρχηγού του κυκλώματος.

Η πεθερά του Μύρωνα Χιλετζάκη φαίνεται να υποστήριξε στην απολογία της: «Δεν είχα γνώση πώς γινόταν όλη η διαδικασία καθώς είμαι ηλικιωμένη γυναίκα και δεν έχω σχέση με την τεχνολογία, είχα αφήσει τη διαχείριση στα παιδιά μου».

Ελεύθερη αφέθηκε και η ίδια η μητέρα του Μύρωνα Χιλετζάκη με εγγύηση επίσης 60.000 ευρώ. Στη απολογία της ανέφερε: «Είχα δώσει στο γιο μου τη διαχείριση της περιουσίας και επομένως όπου μου έλεγε να υπογράψω υπέγραφα».

Πατέρας και γιος δεν ήξεραν ότι οι επιδοτήσεις είχαν δοθεί παρατύπως

Ακόμα, περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ελεύθεροι ακόμα δύο κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, πρόκειται για πατέρα και γιο, οι οποίοι ενώπιον του ανακριτή φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι έλαβαν επιδοτήσεις, για τις οποίες δεν γνώριζαν ότι έχουν δοθεί παρατύπως.

Αυτοί αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Στον πατέρα επιβλήθηκε και εργοδοσία ύψους 20.000 ευρώ.

Τέλος, σημειώνεται ότι σήμερα σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες ακόμα δύο κατηγορουμένων. Αύριο και μεθαύριο θα οδηγηθούν στον ανακριτή και οι υπόλοιποι.

Τελευταίοι απολογούνται την Πέμπτη ο Μύρωνας Χιλετζάκης, φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης και ο Γιώργος Λαμπράκης, Πρόεδρος Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών του Ηρακλείου και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.