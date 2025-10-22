Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Συνεχίζεται η επιχείρηση του ελληνικού FBI σε όλη την Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 37 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Γιάννενα, Αττική, Σαντορίνη και Κρήτη, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Η επιχείρηση γίνεται κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αντιμετωπίζουν την κατηγορία σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Όλοι τους λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις αλλά και κάποια άλλα που έδιναν βεβαιώσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους που σε καμία περίπτωση δε δικαιούνταν τις επιδοτήσεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας dj, ένας σερβιτόρος, και ένας οικοδόμος. Οι περισσότερες συλλήψεις έγιναν στα Γιαννιτσά και την Θεσσαλονίκη. επίσης ένας εκ των συλληφθέντων εργάζεται σε Κέντρα Υποδοχής Δικαιολογητικών (ΚΥΔ). Ο συγκεκριμένος άνδρας έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί αλλά είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν και «μοίραζε» εκατομμύρια. Υπάρχουν ακόμα 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές, οι οποίοι έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί . Το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και έπαιρναν την επιδότηση ή δήλωσαν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το χρονικό διάστημα για το οποίο έγινε η έρευνα είναι μεταξύ 2018-2022.

Υπολογίζεται πως σε αυτό το χρονικό διάστημα οι εμπλεκόμενοι έλαβαν περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ.

Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά εγκληματική οργάνωση και κακουργηματική απάτη.