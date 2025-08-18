Ένα μεγάλο σκάνδαλο έχει έρθει στο φως σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν σε αγροτικές περιοχές της Ελλάδας αποκάλυψαν σοβαρές παρατυπίες στις δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, σχεδόν το 33% των ελεγχόμενων περιπτώσεων εμφάνισαν σφάλματα, με πολλούς αγρότες να δηλώνουν περισσότερα ζώα από όσα είχαν στην πραγματικότητα, εκμεταλλευόμενοι έτσι τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και αποκομίζοντας παράνομα χρηματικά ποσά.

Εκτός από την Κρήτη, οι έλεγχοι εντόπισαν προβλήματα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως στην Αττική, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τα Ιόνια νησιά.

Ο αριθμός των ανακριβών δηλώσεων δείχνει ότι το φαινόμενο είναι αρκετά εκτεταμένο.

Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι αφορούσαν προγράμματα για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη βιολογική μελισσοκομία, όπου πολλοί παραγωγοί έπαιρναν επιδοτήσεις χωρίς να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς εντοπίστηκαν ψευδείς πιστοποιήσεις βιολογικών προϊόντων, προκαλώντας έτσι απάτη εις βάρος των καταναλωτών, που πλήρωναν ακριβότερα για προϊόντα που δεν ήταν όντως βιολογικά.

Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους και, σε περιπτώσεις παρατυπιών, θα επιβληθούν ποινές και θα ζητηθεί η επιστροφή των παράνομων επιδοτήσεων.

Μάλιστα, οι έλεγχοι συνοδεύονται πολλές φορές από αστυνομικές δυνάμεις, καθώς υπήρξαν αντιδράσεις από τους παραγωγούς, οι οποίοι αρνούνταν να συνεργαστούν ή τους εκφόβιζαν τους ελεγκτές.

Οι εκθέσεις που προκύπτουν από τις αυτοψίες θα καταλήγουν στις εισαγγελικές αρχές, οι οποίες θα αναλάβουν τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαδικασία για την επιβολή ποινών.

Αυτό το σκάνδαλο αναδεικνύει τη σοβαρότητα της ανάγκης για αυστηρότερους ελέγχους και μεγαλύτερη διαφάνεια στον αγροτικό τομέα, προκειμένου να προστατευθούν οι κανονικοί παραγωγοί και οι καταναλωτές από την εκμετάλλευση του συστήματος.