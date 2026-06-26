Την ενοχή των 57 από τους 58 κατηγορούμενους αγρότες από την Κρήτη αποφάσισε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, κρίνοντάς τους ένοχους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι καταδικασθέντες δήλωναν ψευδώς ότι είχαν στην κατοχή ή την εκμετάλλευσή τους χιλιάδες στρέμματα γης στην… Καστοριά.

Στόχος τους ήταν να εισπράττουν ενισχύσεις από το εθνικό απόθεμα, εμφανίζοντας τις συγκεκριμένες εκτάσεις είτε ως βοσκοτόπους είτε ως καλλιέργειες με ελιές και αμυγδαλιές, είδη δέντρων που, λόγω κλίματος, δεν ευδοκιμούν στη συγκεκριμένη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

Το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία, αθώωσε μία γυναίκα παραγωγό, καθώς οι δικαστές έκαναν δεκτό τον ισχυρισμό της ότι εξαλείφθηκε το αξιόποινο της πράξης της, καθώς επέστρεψε εντόκως το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε εισπράξει.

Για ορισμένους από τους υπόλοιπους καταδικασθέντες, το δικαστήριο προχώρησε σε μετατροπή των κατηγοριών και μείωσε τα χρηματικά ποσά που τους είχαν καταλογιστεί αρχικά.

Να σημειωθεί ότι κανείς από τους εμπλεκόμενους αγρότες δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη διαδικασία, καθώς εκπροσωπήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης από τους συνηγόρους τους.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης μετά από σχετική καταγγελία του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, ο οποίος μάλιστα κατέθεσε και ως μάρτυρας στη δίκη.

Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την 1η Ιουλίου. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, το δικαστήριο θα αποφανθεί σχετικά με τα ελαφρυντικά που έχει ζητήσει η υπεράσπιση και στη συνέχεια θα ανακοινώσει τις τελικές ποινές για τους 57 ενόχους.