Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή σε δύο κατηγορούμενους, οι οποίοι εμπλέκονται στο φερόμενο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με έδρα τα Γιαννιτσά Πέλλας. Η καταδίκη αφορά τρεις περιπτώσεις απόπειρας απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πρωταγωνιστές και το προφίλ της υπόθεσης

Πρόκειται για έναν 39χρονο, ο οποίος φέρεται ως ο «εγκέφαλος» της εκτενούς εγκληματικής οργάνωσης, και έναν 55χρονο λογιστή. Και οι δύο βρίσκονται ήδη υπό προσωρινή κράτηση για τη μεγάλη υπόθεση που ήρθε στο φως τον περασμένο Οκτώβριο, έπειτα από κοινή έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η συγκεκριμένη δίκη σε δεύτερο βαθμό αφορούσε τη δράση τους ως απλοί συνεργοί σε απόπειρες απάτης που σχετίζονταν με υποθέσεις αγροτών κατά τα έτη 2019 και 2020. Οι υποθέσεις αυτές, που διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος, είχαν τεθεί υπό διερεύνηση από την Ελληνική Δικαιοσύνη μετά από σχετικές καταγγελίες.

Η μεθοδολογία της απάτης

Η τακτική που χρησιμοποιήθηκε σε αυτές τις περιπτώσεις ταυτίζεται με τη μέθοδο που αποκάλυψε η ευρύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος για την περίοδο 2019-2024.

Το κύκλωμα προχωρούσε στην προσωρινή δήλωση «ορφανών» εκτάσεων γης στο Ε9 ανυποψίαστων πολιτών, παρουσιάζοντάς τους ως ιδιοκτήτες. Στη συνέχεια, οι συγκεκριμένες εκτάσεις εμφανίζονταν ψευδώς ως μισθωμένες σε αγρότες, οι οποίοι τις χρησιμοποιούσαν για να εισπράξουν παράνομα ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις.

Επιπλέον καταδίκες και δικαστική πορεία

Το ίδιο δικαστήριο έκρινε ένοχους δύο ακόμη εμπλεκόμενους, χωρίς να αναγνωρίσει ελαφρυντικά σε κανέναν από τους συνολικά τέσσερις κατηγορούμενους.

Ένας αγρότης καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών με 3ετή αναστολή, για μία περίπτωση πλαστογραφίας και δύο απόπειρες απάτης.

Επιπλέον, ένας πρώην αντιδήμαρχος έλαβε την ίδια ακριβώς ποινή (12 μήνες φυλάκιση με 3ετή αναστολή) για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης, καθώς είχε επικυρώσει το γνήσιο της υπογραφής του φερόμενου ως προσωρινού ιδιοκτήτη των αγροτεμαχίων.

Η υπόθεση είχε εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό από το Πλημμελειοδικείο Γιαννιτσών, το οποίο είχε επιβάλει τις ίδιες ποινές, οι οποίες διατηρήθηκαν αυτούσιες και από το Εφετείο της Θεσσαλονίκης.