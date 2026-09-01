Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας έκρινε ενόχους τους 19 από τους συνολικά 22 κατηγορουμένους, οι οποίοι, αν και κάτοικοι Κρήτης, εισέπρατταν παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνοντας ψευδώς ότι κατέχουν ή ενοικιάζουν εκτάσεις σε εντελώς διαφορετικές, απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν στήσει ένα καλοδουλεμένο σύστημα. Δήλωναν στο όνομά τους αγροτικές ή κτηνοτροφικές εκτάσεις σε μέρη όπως η Άνδρος, η Κάσος, η Κάλυμνος, η Νίσυρος, καθώς και στη βόρεια Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Καστοριά και τη Φλώρινα. Με αυτή τη μέθοδο, οι βασικοί κατηγορούμενοι κατάφεραν να βάλουν στα ταμεία τους επιχορηγήσεις που κυμαίνονταν από 25.000 έως 85.000 ευρώ.

Η απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου διαχώρισε τις ποινές ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής στο κύκλωμα, ενώ τρία άτομα κρίθηκαν αθώα.

Στους 14 από τους καταδικασθέντες, οι οποίοι είχαν τον κύριο ρόλο στην απάτη (φυσικοί αυτουργοί), επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από ένα έως δύο έτη, με τριετή αναστολή.

Για τους υπόλοιπους πέντε κατηγορουμένους (απλοί συνεργοί), το δικαστήριο επέβαλε ποινή ενός έτους με αναστολή σε έναν εξ αυτών, ενώ στους άλλους τέσσερις επιβλήθηκαν τσουχτερά πρόστιμα, ύψους από 8.500 έως 11.000 ευρώ.

Ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε να αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στους 18 από τους 19 καταδικασθέντες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε κόντρα στην πρόταση της εισαγγελικής έδρας, η οποία είχε ζητήσει την ξεκάθαρη απόρριψη του συγκεκριμένου ελαφρυντικού για το σύνολο των κατηγορουμένων.