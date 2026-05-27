Σε συλλήψεις 17 ατόμων από τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες, το Κιλκίς, την Καβάλα, αλλά και την Αθήνα προχώρησε χθες η Ελληνική Αστυνομία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι συλλήψεις αυτές έρχονται σε συνέχεια των 20 συλλήψεων που έγιναν στην Κρήτη, επίσης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι 17 ήταν μέλη «εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν συστηματικά και κατ’ επάγγελμα από το 2019, εξαπατώντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας μέσω ψευδών δηλώσεων για την παράνομη λήψη αγροτικών ενισχύσεων».

Η συνολική εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. υπερβαίνει τα 4,5 εκατ. ευρώ.

Εκτός από τους 17 συλληφθέντες, εκ των οποίων οι 6 θεωρούνται αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους, οι οποίοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

-302 άτομα που κατάφεραν και εισέπραξαν παράνομα τις οικονομικές ενισχύσεις.

-15 άτομα που αποπειράθηκαν να λάβουν τις επιδοτήσεις, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα πάντα με την ΕΛΑΣ, τα αρχηγικά μέλη είχαν τον κεντρικό σχεδιασμό και συντονισμό της δράσης, εντόπιζαν επιλέξιμα αγροτεμάχια, οργάνωναν την υποβολή των ψευδών αιτήσεων, στρατολογούσαν νέα μέλη, διαχειρίζονταν τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους πιστώνονταν οι παράνομες ενισχύσεις και προέβαιναν σε πράξεις νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων μέσω αγορών ακινήτων, οχημάτων, γεωργικών μηχανημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Τα βασικά μέλη παραχωρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς για την πίστωση των παράνομων ενισχύσεων, πραγματοποιούσαν αναλήψεις μετρητών, διακινούσαν χρηματικά ποσά προς τα αρχηγικά μέλη και παρακρατούσαν μέρος των ενισχύσεων ως αμοιβή.

Τα υπόλοιπα μέλη – αιτούντες, υπέβαλαν ψευδείς Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης χρησιμοποιώντας τη δομή και τα μέσα της οργάνωσης, λαμβάνοντας μέρος των παράνομων ενισχύσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό κατέληγε σε επιχειρησιακούς λογαριασμούς της οργάνωσης.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 8 οικίες και 2 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-302.825 ευρώ,

-8 χρυσές λίρες,

-12 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, δίκυκλο, -5- γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ), αγροτικό μηχάνημα,

-τραπεζικές κάρτες

-13 κινητά τηλέφωνα

-ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

-τάμπλετ,

-ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων,

-σφραγίδες επιχειρήσεων,

-πλήθος υπεύθυνων δηλώσεων και ιδιωτικών συμφωνητικών αγρομίσθωσης με κενά στοιχεία αντισυμβαλλόμενων και θεωρημένο γνήσιο υπογραφής,

-πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων με κωδικούς taxisnet τρίτων προσώπων, καθώς και

-πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Παράλληλα, κατόπιν σχετικών διατάξεων του αρμόδιου Εισαγγελέα, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί 26 εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, τραπεζικές θυρίδες που διατηρούσαν 4 εκ των συλληφθέντων, καθώς και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία εμπλεκόμενων προσώπων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.