Για σκευωρία εναντίον εκείνης και της οικογένειάς της κάνει λόγο η πρώην πολιτευτής και Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας, Πόπη Σεμερτζίδου μετά τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

«Τώρα ενημερώθηκα από εσάς για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων. Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Το καταλαβαίνετε αυτό; Δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι, απλώς μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού. Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με τα 1,7 εκατ. ευρώ που τους κατέσχεσαν τα χρήματα, δεν είχαμε δικαστεί, αυτοί που δικάστηκαν και βγήκαν δικά μας ονόματα, που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή», ισχυρίστηκε η Σεμερτζίδου, μιλώντας στο MEGA.

«Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου, δεν μου φταίτε εσείς, αλλά έχω αγανακτήσει και το χειρότερο είναι: Αυτούς τους γονείς μας δεν τους σκέφτεται κανείς; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω, δεν ξέρω. Τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και με παίρνουν τα κανάλια και λένε: “Σας δεσμεύσαν τα αυτοκίνητα”. ΟΚ, ό,τι πείτε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα, τώρα δεν έδωσα, παρέδωσα αυτοκίνητο, δεν ξέρω», είπε ακόμη.

Μετά από λίγες ώρες, όταν της ζητήθηκε από άλλα μέσα να κάνει δηλώσει, η κ. Σεμερτζίδου απέφυγε να προβεί σε δηλώσεις, ζητώντας σεβασμό και διευκρινίζοντας πως «την υπόθεση θα χειριστούν οι δικηγόροι μας».

Πρόκειται για την πρώτη δέσμευση περιουσίας σε πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο των επιδοτήσεων, το οποίο έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό, καθώς σύμφωνα με τις έρευνες, κάποιοι λάμβαναν υπέρογκα ποσά χωρίς να τα δικαιούνται.

Με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία της κ. Σεμερτζίδου, του συντρόφου της και συγγενικού προσώπου, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται πολυτελή αυτοκίνητα όπως Ferrari και Porsche, περίπου 30 οχήματα συνολικά, καθώς και 11 ακίνητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, οι ελεγχόμενοι φέρονται να έχουν εισπράξει από το 2019 έως το 2024 περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις, ενώ ελέγχονται για το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ.