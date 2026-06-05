Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 14 ατόμων που συνελήφθησαν σε Αγρίνιο και Κοζάνη, σχετικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρχικά ενώπιον των Ελλήνων εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων και, μετά την απαγγελία των κατηγοριών, παραπέμφθηκαν στον Ευρωπαίο Ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να μελετήσουν τα στοιχεία της δικογραφίας και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Η δίωξη που ασκήθηκε περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τις εξής βαρύτατες κατηγορίες:

Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ποσά που ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Συνολικά στη δικαστική δικογραφία εμπλέκονται 39 άτομα, εκ των οποίων έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής τα 14. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος αναπτύχθηκε κατά την πενταετία 2019 έως 2024.

Η συνολική οικονομική ζημιά που προκλήθηκε υπολογίζεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα φέρεται να έχουν διαπραχθεί και φορολογικές παραβάσεις που αγγίζουν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.