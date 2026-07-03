Ένοχους έκρινε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, καθώς και την πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέππα.

Τα δύο πρώην στελέχη του οργανισμού καταδικάστηκαν, σε βαθμό πλημμελήματος, για τις κατηγορίες της υπόθαλψης εγκληματία από κοινού κατ’ εξακολούθηση και της παράβασης καθήκοντος από κοινού κατ’ εξακολούθηση.

Την ίδια στιγμή, το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση αναφορικά με την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου.

Κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη πράξη φέρει κακουργηματικό χαρακτήρα, καθώς η οικονομική ζημία που προκλήθηκε εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, το Πλημμελειοδικείο δήλωσε αναρμόδιο.

Ως εκ τούτου, παρέπεμψε το κακουργηματικό σκέλος της υπόθεσης για να δικαστεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών.

Το σκεπτικό της απόφασης: Η οργανωμένη απάτη με τους βοσκοτόπους

Κατά την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης, η πρόεδρος του δικαστηρίου υπογράμμισε ότι η πολύμηνη και αναλυτική αποδεικτική διαδικασία έφερε στο φως σοβαρά στοιχεία.

Όπως επισήμανε, ήδη από το 2018 είχε παρατηρηθεί μια αδικαιολόγητα μεγάλη αύξηση στους δηλωμένους βοσκοτόπους. Το γεγονός αυτό είχε εγείρει ισχυρές υπόνοιες για την ύπαρξη οργανωμένης απάτης με σκοπό την παράνομη διοχέτευση κοινοτικών και ευρωπαϊκών ενισχύσεων σε παραγωγούς μέσω συγκεκριμένων υπόγειων μηχανισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, η έδρα υπενθύμισε ότι ο μετέπειτα πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, είχε δώσει εντολή για τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου, ο οποίος οδήγησε στη σύνταξη της αποκαλυπτικής έκθεσης από την Παρασκευή Τυχεροπούλου.

«Οι κατηγορούμενοι γνώριζαν τα προβλήματα που είχαν ανακύψει, ωστόσο, σύμφωνα με τη δικανική πεποίθηση του δικαστηρίου, δεν προέβησαν στις ενέργειες που όφειλαν να πραγματοποιήσουν», τόνισε η πρόεδρος, εξηγώντας το σκεπτικό της ενοχής.

Η ανακοίνωση της ετυμηγορίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα εντός της δικαστικής αίθουσας. Μέλη του ακροατηρίου ξέσπασαν σε διαμαρτυρίες, φωνάζοντας προς την έδρα ότι πρόκειται για μια βαθύτατα «άδικη απόφαση».

Η μάχη των ελαφρυντικών: Η διαφωνία εισαγγελέα και δικαστών

Κατά τη διαδικασία της επιμέτρησης της ποινής, το δικαστήριο αποφάσισε κατά πλειοψηφία (2-1) να αναγνωρίσει και στους δύο καταδικασθέντες την ελαφρυντική περίσταση του πρότερου σύννομου βίου.

Η εκ των δεξιών σύνεδρος εξέφρασε μειοψηφούσα άποψη, υποστηρίζοντας ότι το σχετικό αίτημα της υπεράσπισης έπρεπε να απορριφθεί.

Αντίθετα, ο εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί σε αυστηρό τόνο να μη δοθεί κανένα ελαφρυντικό στους κατηγορούμενους, τονίζοντας τις διεθνείς προεκτάσεις της υπόθεσης.

Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας ανέφερε: «Η ελαφρυντική περίσταση του πρότερου σύννομου βίου πρέπει να αποκλειστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι κατηγορούμενοι, με τις πράξεις τους, καθημερινά υπέθαλπαν 80 εγκληματίες επί ένα έτος και οκτώ μήνες. Οι πράξεις τους είχαν διεθνή αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αξιοπιστία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».