Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Αδικαιολόγητη περιουσία που ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια ευρώ, μόνο για την περίοδο 2021–2023, εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, στον αποκαλούμενο «Φραπέ», ο οποίος ελέγχεται παράλληλα και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα της Αρχής που είναι αρμόδια για τους ελέγχους «πόθεν έσχες», εντόπισε σημαντικές ανακολουθίες στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Γιώργου Ξυλούρη, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται και στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, ο παραγωγός και κομματικό στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος από την Κρήτη, φέρεται να μην είχε υποβάλει καθόλου δήλωση πόθεν έσχες, παρά τη σχετική υποχρέωση.

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, διαπιστώθηκε ότι ποσό περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ δεν δικαιολογείται ως προς την απόκτησή του.

Εκτός από τα χρηματικά ποσά, η Αρχή εντόπισε στην κατοχή του και οκτώ οχήματα, ανάμεσά τους και μία Jaguar.

Με βάση τα ευρήματα, η Αρχή —όπως προβλέπεται θεσμικά— θα διαβιβάσει τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών λόγω παράβασης του νόμου περί πόθεν έσχες.

Παράλληλα, ο φάκελος θα σταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου τα αρμόδια κλιμάκια να προχωρήσουν στον καταλογισμό των προστίμων.

Ωστόσο, η έρευνα δεν σταματά εδώ. Οι αρχές εξετάζουν εάν το επίμαχο ποσό προέρχεται από ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα οδηγήσει στον σχηματισμό δεύτερης δικογραφίας για το ίδιο πρόσωπο.

Από τη μέχρι τώρα διερεύνηση, προέκυψε επίσης ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός είχε δηλώσει τουλάχιστον μία φορά μεγάλες αγροτικές εκτάσεις στη Χίο, βάσει των οποίων έλαβε επιδοτήσεις.

Αργότερα, ισχυρίστηκε πως επρόκειτο για «εκ παραδρομής» δήλωση, χωρίς ωστόσο να επιστρέψει τα ποσά που είχε εισπράξει — ούτε και να τα διεκδικήσει το Δημόσιο.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα.