Επιμέλεια -Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Με ανοικτό το στόμα έμειναν οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI, μετά από έλεγχο που έκαναν στην οικία του φερόμενου ως αρχηγού κυκλώματος στα Γιαννιτσά, για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η οικία έμοιαζε περισσότερο με πολυτελή μπουτίκ παρά με το σπίτι ενός μικρομεσαίου επαγγελματία, γεμάτη ακριβά ρολόγια και τσάντες διάσημων οίκων, τα οποία κατασχέθηκαν ως προϊόντα «βρώμικου» χρήματος.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων: τρία δαχτυλίδια BVLGARI (ένα λευκόχρυσο και δύο χρυσά), ένα λευκόχρυσο δαχτυλίδι με πολύτιμο λίθο, ρολόγια TISSOT, MICHAEL KORS, BULOVA, PATEK PHILIPPE GENEVE και GARMIN, γυναικείες τσάντες FENDI, LOUIS VUITTON, GUCCI και μια χρυσή λίρα.

Εντύπωση προκάλεσε επίσης ένα διαζευκτήριο από την Ιερά Μητρόπολη Πολυάνης και Κιλκισίου, που αφορούσε στη λύση του γάμου του 38χρονου από τη σύζυγό του τον Ιούλιο του 2025. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για εικονικό διαζύγιο, πιθανόν για να αποσυνδεθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία πριν από έλεγχο, ώστε να αποφύγουν υποψίες για τα παράνομα έσοδα.

Η έρευνα, σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οδήγησε σε 37 συλλήψεις, ενώ η ζημιά σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και της ΕΕ εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Το κύκλωμα λειτουργούσε με πολύπλοκες τακτικές: εντόπιζαν «ακτημονικά» αγροτεμάχια προηγούμενων ετών, τα κατέγραφαν στην εφαρμογή Ε9 τρίτων προσώπων ή «βιτρινών», και υποβάλλονταν προσχηματικά Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) μέσω Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων ή κωδικών taxis. Οι δηλώσεις αγροτεμαχίων και ψευδών αριθμών ζωικού κεφαλαίου χρησιμοποιούνταν για να εξασφαλιστούν μεγαλύτερες επιδοτήσεις και επιφάνεια βοσκοτόπων.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη είχαν σαφείς ρόλους:

38χρονος: αρχηγός, συντόνιζε όλη την εγκληματική δραστηριότητα, εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια, υποβάλλονταν ΕΑΕ τρίτων και διαχειριζόταν παράνομα έσοδα μέσω στοιχηματισμών, αγορών πολυτελών αυτοκινήτων και τραπεζικών μεταφορών.

30χρονη: χρησιμοποιήθηκε για κινήσεις λογαριασμών που καταδεικνύουν νομιμοποίηση εσόδων και ως κάτοχος διευθύνσεων IP για την υποβολή ΕΑΕ.

68χρονος: ενδιάμεσος στις χρηματικές συναλλαγές μεταξύ μελών της οργάνωσης και του αρχηγού.

36χρονος: υπάλληλος ΚΥΔ, επεξεργαζόταν και υποβαλλόταν ψευδείς ΕΑΕ και ηλεκτρονικά συμφωνητικά μίσθωσης, μεταφέροντας και διανέμοντας χρήματα.

54χρονος: λογιστής, εμφανιζόταν σε δηλώσεις προς την ΑΑΔΕ, έκανε μεταφορές χρημάτων προς ψευδείς ιδιοκτήτες ακινήτων και παρέλαβε χρήματα από τον αρχηγό.

11 βασικά μέλη: φερόμενοι ως ιδιοκτήτες και εκμισθωτές των ψευδών δηλώσεων, πολλοί με τραπεζικές συναλλαγές με τα αρχηγικά μέλη.

26 λοιπά μέλη: υπέβαλλαν ΕΑΕ με ψευδή στοιχεία για ακίνητα ή ζωικό κεφάλαιο, για παράνομη είσπραξη ενισχύσεων, με συναλλαγές με τα αρχηγικά μέλη.

Το κύκλωμα, με καλά οργανωμένη ιεραρχία και κατανομή ρόλων, κατάφερε να αποκομίσει σημαντικά παράνομα οφέλη, εκμεταλλευόμενο κενά στο σύστημα και την εξειδίκευση των μελών του.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ