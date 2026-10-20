Ομόφωνα υπέρ της Παρασκευής Τυχεροπούλου αποφάνθηκε το πειθαρχικό συμβούλιο της ΑΑΔΕ, ανατρέποντας την πειθαρχική απόφαση που είχε εκδοθεί σε βάρος της για τα αδικήματα της «παράβασης της υποχρέωσης εχεμύθειας» και της «ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς».

Η πειθαρχική διαδικασία είχε κινηθεί τον Σεπτέμβριο του 2024 από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Αντώνη Βαγιάνο, το Συμβούλιο έκανε δεκτή τόσο τυπικά όσο και επί της ουσίας την αίτηση αναθεώρησης που είχε καταθέσει η Παρασκευή Τυχεροπούλου, ακύρωσε την προηγούμενη πειθαρχική απόφαση και την έκρινε ομόφωνα αθώα για το σύνολο των παραπτωμάτων που της είχαν αποδοθεί.

Η υπόθεση της έκθεσης για τους ελέγχους στην Κρήτη

Η υπόθεση συνδέεται με έκθεση ελέγχου που είχε συντάξει η Παρασκευή Τυχεροπούλου, υπό την ιδιότητά της ως διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η έκθεση αφορούσε, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η πλευρά της, πλημμέλειες στους ελέγχους ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη και παραδόθηκε σε αναπληρωτή Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Για την ενέργεια αυτή κινήθηκε σε βάρος της πειθαρχική διαδικασία, με τις κατηγορίες της παραβίασης της υποχρέωσης εχεμύθειας και της ανάξιας συμπεριφοράς για δημόσιο υπάλληλο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τον δικηγόρο της, επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή από τον επόμενο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκο Σαλάτα.

Η υπερασπιστική πλευρά υποστηρίζει ότι η δίωξη συνδέθηκε με το γεγονός ότι η Τυχεροπούλου είχε παραδώσει ελεγκτικά ευρήματα σε αρμόδια ελεγκτική Αρχή και χαρακτηρίζει τη μεταχείρισή της εκδικητική.

«Μια ακόμη ουσιαστική δικαίωση»

Σε δήλωσή του, ο Αντώνης Βαγιάνος χαρακτήρισε την ομόφωνη απαλλαγή «μια ακόμη ουσιαστική δικαίωση» για την Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Όπως σημείωσε, η νέα απόφαση έρχεται να προστεθεί στην υπ’ αριθ. 411/2026 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έκρινε παράνομη, καταχρηστική και εκδικητική την απομάκρυνσή της από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και διέταξε την επανατοποθέτησή της.

Ο δικηγόρος της υποστηρίζει, πάντως, ότι η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση δεν έχει εφαρμοστεί από τη διοίκηση της ΑΑΔΕ.

Αναφορές στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ο Αντώνης Βαγιάνος επανέλαβε ακόμη ότι οι πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος της Τυχεροπούλου εντάσσονταν, κατά την άποψή του, σε μια ευρύτερη πρακτική «στοχοποίησης και υπηρεσιακής απαξίωσης» μιας υπαλλήλου που είχε πραγματοποιήσει ελέγχους και είχε συνδράμει τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κατά τον ίδιο, η απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου ενισχύει την ανάγκη για πλήρη υπηρεσιακή αποκατάσταση της υπαλλήλου.

Ζητά την ουσιαστική επαναφορά της στα καθήκοντά της

Η πλευρά της Παρασκευής Τυχεροπούλου υποστηρίζει ότι η απαλλαγή από την πειθαρχική ποινή δεν αρκεί από μόνη της.

Ο δικηγόρος της ζητά να επιστρέψει σε καθήκοντα ανάλογα με την εμπειρία, την εξειδίκευση και την ελεγκτική της πορεία, σημειώνοντας ότι, κατά την εκτίμησή του, εξακολουθούν να υφίστανται οι συνέπειες της υπηρεσιακής περιθωριοποίησής της.

Παράλληλα, συνδέει την υπόθεση με την ευρύτερη συζήτηση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την προστασία δημοσίων υπαλλήλων που καταγγέλλουν παρατυπίες ή συνεργάζονται με ελεγκτικές και εισαγγελικές Αρχές.

Όπως υποστηρίζει, η τελική μεταχείριση της Παρασκευής Τυχεροπούλου αποτελεί πλέον κρίσιμο ζήτημα για την ουσιαστική αποκατάστασή της και για τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση αντιμετωπίζει υπαλλήλους που συμμετέχουν σε ελεγκτικές διαδικασίες.