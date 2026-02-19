Εισοδήματα αρκετών εκατομμυρίων ευρώ απέκρυψε ο αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη Μύρων Χιλετζάκης, που έχει προφυλακιστεί για σύσταση κυκλώματος που λυμαινόταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, ανίχνευσε νέα στοιχεία που οδηγούν στην απόκρυψη εκατομμυρίων ευρώ από τον γνωστό συνδικαλιστή της Κρήτης, αλλά και τη σύζυγό του.

Αναλυτικότερα, η Αρχή για τον εν λόγω κατηγορούμενο μετά από τον έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων την τετραετία 2019-2023 ανακάλυψε ότι δεν υπέβαλε καθόλου δηλώσεις πόθεν έσχες ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις. Το σύνολο της περιουσίας που φέρεται να απέκρυψε ανέρχεται στα 8 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τα ευρήματα του ελέγχου στα οικονομικά και φορολογικά στοιχεία της συζύγου του , που μπήκαν σε καθεστώς ελέγχου προέκυψε ότι για δύο έτη είχε αποκρύψει 2,5 εκατ. ευρώ.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαβίβασε το πόρισμά του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης για να ξεκινήσει η διερεύνηση του ποινικού σκέλους της υπόθεσης και να συνταχθεί το κατηγορητήριο.