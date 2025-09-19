Η δίκη που ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, έχει απ’ όλα. Μεγάλο αριθμό κατηγορουμένων, που φθάνουν τους 105, κατηγορίες για απάτη και απόπειρα απάτης για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ για «μαϊμού» καλλιέργειες, ψεύτικα μισθωτήρια και ανύπαρκτους ιδιοκτήτες.

Σε αυτή τη δίκη, οι κατηγορούμενοι δεν εμφάνιζαν βοσκοτόπια αλλά εκτάσεις, τις οποίες δήθεν καλλιεργούσαν και στη συνέχεια έκαναν αιτήσεις και έπαιρναν τις επιδοτήσεις.

Τα αδικήματα αφορούν στο διάστημα από το 2019 έως και το 2022 και υπάρχουν κατηγορούμενοι που έχουν και συγγενική σχέση μεταξύ τους.

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει τα όσα αναφέρουν οι δικαστικές αρχές για τα 105 άτομα που εμφάνιζαν εκτός από την Κρήτη, εκτάσεις και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

«Εν γνώσει τους δήλωσαν μη ορθά στοιχεία»

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται αρχικά:

«Κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι στο Ηράκλειο, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, ενώ άλλοι εξ αυτών άπαξ, κατά την υποβολή αιτήματος σε αρχή που είναι αρμόδια για την έγκριση επιχορήγησης, εν γνώσει δήλωσαν μη ορθά ή ελλιπή στοιχεία ή παρέλειψαν να γνωστοποιήσουν γεγονότα, που προβλέπονται από το νόμο ή από εκείνον που δίνει την επιχορήγηση βάσει νόμου, εφόσον με τα στοιχεία αυτά εγκρίνεται, παρέχεται ή αποφεύγεται η αξίωση επιστροφής, η επέκταση της παροχής ή η διατήρηση της επιχορήγησης προς τους ίδιους ή τρίτους, εφόσον το αίτημα ικανοποιήθηκε και άλλοτε κατά την υποβολή αιτήματος σε αρχή που είναι αρμόδια για την έγκριση επιχορήγησης εν γνώσει δήλωσαν μη ορθά στοιχεία, που προβλέπονται από εκείνον που δίνει την επιχορήγηση βάσει νόμου, πλην όμως δεν επιτεύχθηκε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ήτοι να εγκριθεί η παροχή από λόγους ανεξάρτητους της θέλησής τους.»

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ορισμένοι κατάφεραν και πήραν τις επιδοτήσεις με ποσά που έφθαναν και τις 73.000 ευρώ, ενώ άλλοι «βρήκαν τοίχο» γιατί τους εντόπισαν οι ελεγκτές.

Ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατούσε για χρόνια με το «πάρτι» των αιτήσεων, είναι τα όσα αναφέρονται για μία εκ των κατηγορουμένων:

«Στις 31.05.2020 και στις 12.06.2021 υπέβαλλες αντίστοιχα ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να λάβει ενίσχυση αλλά και να συμμετάσχει σε μέτρα/δράσεις για δικαιώματα που δήλωνε και δη μεταξύ άλλων, για δικαιώματα επί ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων. Δήλωσε το 2020 ως ενοικιαζόμενα δύο αγροτεμάχια με στοιχεία εκμισθωτή (σ.σ αναφέρεται το όνομα) ενώ το 2021 δήλωσε ως ενοικιαζόμενα 2 αγροτεμάχια με στοιχεία εκμισθωτή (σ.σ αναφέρεται το όνομα δεύτερου ατόμου) προσκομίζοντας στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα αντίστοιχα συμφωνητικά αγρομίσθωσης αποκλειστικά για αγροτική καλλιέργεια.»

«Τα στοιχεία ήταν ψεύτικα»

Ο έλεγχος όμως, όπως περιγράφεται, έδειξε ότι καλλιεργούνταν το… τίποτα ενώ υπήρχε και άλλη έκπληξη:

«Οι δηλώσεις δεν ήταν ορθές, καθώς όλα τα στοιχεία δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, αφού οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια ούτε η κατηγορούμενη τα είχε μισθώσει από αυτούς και ουδέποτε καλλιέργησε τις εκτάσεις, αλλά υπέβαλλε τις δηλώσεις εν γνώσει της ανακρίβειάς τους, προκειμένου να εγκριθεί και να εισπράξει την αναλογούσα επιχορήγηση.»

Η κατηγορούμενη πρόλαβε και πήρε πάνω από 10.000 ευρώ για το 2020. Την επόμενη χρονιά όμως δεν πήρε ούτε ένα ευρώ γιατί εντοπίστηκε από τον έλεγχο.