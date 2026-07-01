Σε ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από 1 έως 3 έτη, καταδικάστηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 57 αγρότες και κτηνοτρόφοι με καταγωγή από την Κρήτη. Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για την είσπραξη παράνομων οικονομικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα να μην αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό στους καταδικασθέντες, ωστόσο στις ποινές τους δόθηκε τριετής αναστολή. Παράλληλα, σε 28 από τους εμπλεκόμενους επιβλήθηκαν και χρηματικά πρόστιμα, το ύψος των οποίων ξεκινά από τα 500 ευρώ και φτάνει έως και τις 8.000 ευρώ.

Στο «μικροσκόπιο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η δικαστική εξέλιξη φέρνει στο φως και νέες παραμέτρους, καθώς το δικαστήριο διέταξε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στόχος είναι η διεξαγωγή μιας διπλής έρευνας για τη διαπίστωση τυχόν ευθυνών εντός του Οργανισμού:

Πρώτο σκέλος: Εξετάζεται η ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος.

Δεύτερο σκέλος: Αναζητούνται πιθανές ποινικές ευθύνες άλλων στελεχών του Οργανισμού, τα οποία συνέβαλαν στο να ξεμπλοκάρουν τα ΑΦΜ των κατηγορουμένων και να εκταμιευθούν οι ενισχύσεις για το έτος 2020.

Το χρονικό της απάτης με τις εικονικές καλλιέργειες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η δράση των καταδικασθέντων εκτυλίχθηκε κατά την περίοδο 2019 – 2022. Οι κατηγορούμενοι κατάφεραν να εισπράξουν χιλιάδες ευρώ δηλώνοντας εικονικές αγροτικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, εμφάνιζαν βοσκοτόπους στην περιοχή της Καστοριάς, καθώς και καλλιέργειες ελαιόδεντρων και αμυγδαλιών σε υψόμετρα και τοποθεσίες όπου, λόγω των κλιματολογικών συνθηκών, είναι πρακτικά αδύνατο να ευδοκιμήσουν τέτοιου είδους παραγωγές.