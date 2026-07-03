Συνολική ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, και στην πρώην διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού, Αθανασία Ρέππα.

Οι δύο πρώην επιτελικοί αξιωματούχοι κρίθηκαν ένοχοι κατά πλειοψηφία για τα αδικήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος.

Το δικαστήριο χορήγησε αναστολή στην έφεση, επιτρέποντας στους καταδικασθέντες να αφεθούν ελεύθεροι μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης σε δεύτερο βαθμό.

Η απόφαση περί αναστολής εκδόθηκε σε αντίθεση με την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος εισηγήθηκε την άμεση έκτιση της ποινής.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του εισαγγελικού λειτουργού, οι κατηγορούμενοι αγνόησαν σκοπίμως τα ευρήματα της σχετικής «έκθεσης Τυχεροπούλου», με αποτέλεσμα εμπλεκόμενα πρόσωπα να συνεχίζουν να εισπράττουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους 260.000 ευρώ. Ο εισαγγελέας υπογράμμισε επίσης το γεγονός ότι η κ. Ρέππα παραμένει ενεργή στον κρατικό μηχανισμό, υπηρετώντας πλέον στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Κακουργηματική παραπομπή και περιοριστικοί όροι

Παράλληλα με την καταδίκη για τα πλημμελήματα, το δικαστήριο αποφάσισε την παραπομπή των δύο πρώην στελεχών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, προκειμένου να δικαστούν για το κακούργημα της υπεξαγωγής υπηρεσιακού εγγράφου.

Καθώς η απόφαση αυτή επέχει θέση δικαστικού βουλεύματος, επιβλήθηκε ομόφωνα στους κατηγορούμενους ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της κακουργηματικής πράξης.

Για την κακουργηματική διάσταση της υπόθεσης, η εισαγγελική πρόταση περιλάμβανε απαγόρευση εξόδου από την επικράτεια, υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές τον μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα, χρηματική εγγύηση ύψους 100.000 ευρώ για έκαστο εκ των κατηγορουμένων και απόλυτη απαγόρευση ανάληψης οποιασδήποτε θέσης στον δημόσιο τομέα.

Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του εισαγγελέα, το δικαστήριο διέταξε την άμεση διαβίβαση των πρακτικών της δίκης και του συνόλου του αποδεικτικού υλικού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σκοπός της διαβίβασης είναι η αξιολόγηση των στοιχείων από τις ευρωπαϊκές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχει λόγος άσκησης ποινικής δίωξης για τυχόν τέλεση περαιτέρω αδικημάτων από τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων υπευθύνων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), υπηρεσιακών στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και μελών της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου.