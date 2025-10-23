Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τέσσερα σοβαρά αδικήματα προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε βάρος των 37 συλληφθέντων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αυτή την ώρα, οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να παραπεμφτούν σε ανακριτή, από τον οποίο και αναμένεται να ζητήσουν και λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους.

Επιμέλεια: Λυδία Παππά