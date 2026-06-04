Μία ακόμη υπόθεση απάτης μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε η επιχείρηση «ΘΕΡΙΣΜΟΣ» της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στη σύλληψη 14 ατόμων σε Κοζάνη και Αγρίνιο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και τέσσερα νομικά πρόσωπα για παράνομη λήψη επιδοτήσεων μέσω του οργανισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο όφελος ξεπερνά τα 2,46 εκατ. ευρώ, ενώ οι ενδείξεις φορολογικών παραβάσεων αγγίζουν τα 2,7 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνικές αρχές και οι ευρωπαϊκοί ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στον τρόπο καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων, μετά από σειρά αποκαλύψεων για εικονικές δηλώσεις εκτάσεων και βοσκοτόπων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Το μοντέλο της απάτης μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει ένα σύνθετο σύστημα υποβολής ψευδών Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 έως και το 2024, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος συνέχισε τη δραστηριότητα και το 2025.

Οι κατηγορούμενοι δήλωναν ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις που στην πραγματικότητα είτε δεν τους ανήκαν είτε δεν είχαν νόμιμα μισθωθεί. Ανάμεσα στις εκτάσεις που εμφανίζονταν στις αιτήσεις περιλαμβάνονταν ακίνητα που ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του Δημοσίου, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Το κρίσιμο στοιχείο, σύμφωνα με τους ερευνητές, ήταν ότι τα μέλη του κυκλώματος δημιουργούσαν μια εικόνα νομιμότητας εμφανίζοντας συγγενικά ή συνεργαζόμενα πρόσωπα ως δήθεν εκμισθωτές αγροτεμαχίων. Οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονταν σε διαφορετικές αιτήσεις, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται ένα δίκτυο αλληλοκαλυπτόμενων μισθώσεων που δυσκόλευε τον εντοπισμό των παρατυπιών.

Ο ρόλος των ΚΥΔ στις επιδοτήσεις και του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά της αστυνομίας στη συμμετοχή προσώπων που συνδέονταν με Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), δηλαδή τα σημεία μέσω των οποίων καταχωρίζονται οι αιτήσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Η έρευνα φέρεται να κατέδειξε ότι δύο υπάλληλοι ΚΥΔ είχαν ενεργό και επιτελικό ρόλο στη διαδικασία, ενώ παράλληλα υπέβαλλαν και οι ίδιοι αιτήσεις για λήψη ενισχύσεων. Επιπλέον, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε διαφορετικά συνδεόμενα ΚΥΔ ανά έτος ώστε να μην εντοπίζεται εύκολα η κοινή προέλευση των αιτήσεων.

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος σύμφωνα με τα ευρήματα εμφανίζεται ως ο άνθρωπος που σχεδίαζε, συντόνιζε και διαχειριζόταν το σύστημα των ψευδών δηλώσεων. Από την οικονομική διερεύνηση προέκυψε ότι σε τουλάχιστον έξι περιπτώσεις οι επιδοτήσεις κατέληγαν σε λογαριασμούς όπου ήταν συνδικαιούχος, ενώ μέρος των χρημάτων αναλαμβανόταν απευθείας από τον ίδιο ή μεταφερόταν σε άλλους συνδεδεμένους λογαριασμούς.

Πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν μετά τις συλλήψεις αναφέρουν ότι μεταξύ των βασικών εμπλεκομένων περιλαμβάνονται πρόσωπα με ισχυρή παρουσία στον αγροτικό χώρο της περιοχής και στελέχη που συνδέονταν με τη διαχείριση δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Η μεγάλη εικόνα πίσω από την υπόθεση

Η επιχείρηση «ΘΕΡΙΣΜΟΣ» δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση μέσα σε λίγες εβδομάδες που σχετίζεται με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, γεγονός που αποτυπώνει το εύρος του προβλήματος που ερευνούν οι αρχές.

Μάλιστα, ο πρώην περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης, δήλωσε ότι είχε ήδη από το 2021 καταθέσει στοιχεία στη Δικαιοσύνη για ψευδείς δηλώσεις αγροτικών εκτάσεων στην περιοχή, κάνοντας λόγο τότε για πολύ μεγαλύτερα ποσά ύποπτων επιδοτήσεων.

Μετρητά, χρυσές λίρες και… κάνναβη

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 16.800 ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες, τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα, αποθηκευτικά μέσα, χειρόγραφες σημειώσεις, σφραγίδες, τραπεζικά βιβλιάρια και δύο κυνηγετικά όπλα.

Παράλληλα, σε συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των συλληφθέντων εντοπίστηκαν ποσότητες κάνναβης και δενδρύλλια, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι 14 συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ η οικονομική έρευνα συνεχίζεται τόσο για τη διαδρομή του χρήματος όσο και για τις φορολογικές παραβάσεις που φέρονται να συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος.

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία μέσω δελτίου τύπου, αναφέρει πως τα μέλη της εγκληματική οργάνωσης δρούσαν στη δυτική Μακεδονία και η παράνομη δραστηριότητά τους ξεκίνησε το 2019 μέχρι και το 2025.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο της επιχείρησης «ΘΕΡΙΣΜΟΣ», εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση τέλεση απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις, μέσω υποβολής ψευδών δηλώσεων για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Για τον τερματισμό της παράνομης δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026, σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -14- ημεδαποί, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περιλαμβάνονται ακόμη -23- άτομα, καθώς και -4- νομικά πρόσωπα, ενώ μέλη της εγκληματικής ομάδας ήταν και δύο ακόμη άτομα που έχουν αποβιώσει. Επιπλέον, συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των συλληφθέντων για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Προηγήθηκε πολύμηνη και ενδελεχής έρευνα του Τμήματος Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας και Ευρωπαϊκών Πόρων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα, αναφορικά με τη δραστηριοποίηση εγκληματικών ομάδων που λάμβαναν παράνομα οικονομικές ενισχύσεις από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω χρήσης ψευδών στοιχείων.

Όπως προέκυψε, το αρχηγικό μέλος συνέστησε και διηύθυνε την εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω της υποβολής ψευδών Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τόσο για λογαριασμό του ίδιου όσο και συγγενικών και συνδεόμενων προσώπων.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν με κοινό γεωγραφικό πυρήνα, είχαν μεταξύ τους συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις, επέλεγαν κοινά – συνδεόμενα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), κατέθεταν αιτήσεις τα δεδομένα των οποίων ταυτίζονταν (ημερομηνίες υποβολής, κοινά Κ.Υ.Δ., φερόμενοι εκμισθωτές κ.α.), συμμετείχαν σε νομικά πρόσωπα με διαχειριστή – νόμιμο εκπρόσωπο τον συντονιστή, ενώ μεταξύ τους υπήρχε και αμφίδρομη δηλωτική σχέση προσχηματικών εκμισθωτών.

Πιο αναλυτικά, η οργάνωση αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα και υπέβαλλαν, κατά τα έτη 2019 έως 2024, αιτήσεις ενίσχυσης στις οποίες δήλωναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Η δραστηριότητα της οργάνωσης διαπιστώθηκε ότι συνεχίστηκε από ένα τουλάχιστον μέλος και κατά το 2025.

Ωστόσο, από τη συνολική έρευνα διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος των δηλωθέντων εκτάσεων δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς αυτές ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιωτικές επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς.

Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους αιτούντες, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνταν ψευδές υπόβαθρο νομιμότητας για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης και την παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων.

Επιπλέον, φρόντιζαν οι παράνομα δηλωθείσες εκτάσεις να κατανέμονται σε μεγάλο αριθμό προσώπων και να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις, με σκοπό αφενός να μεγιστοποιείται το παράνομο κέρδος και αφετέρου να δυσχεραίνεται το ελεγκτικό έργο των αρμόδιων Αρχών.

Καθοριστικός για τη λειτουργία της οργάνωσης αποδείχθηκε ο ρόλος προσώπων που συνδέονταν με Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν η καταχώριση και οριστικοποίηση των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης.

Η οργάνωση αξιοποιούσε περισσότερα του ενός συνδεόμενα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, επιλέγοντας εναλλακτικά τη χρήση τους ανά έτος, με σκοπό να δυσχεραίνεται η ανίχνευση της κοινής προέλευσης των αιτήσεων και να παραπλανάται ο διοικητικός έλεγχος.

Όπως προέκυψε, στην όλη διαδικασία πραγμάτωσης της εγκληματικής δραστηριότητας ενεργό και επιτελικό ρόλο είχαν δύο υπάλληλοι Κ.Υ.Δ., οι οποίοι παράλληλα υπέβαλλαν και δικές τους ψευδείς αιτήσεις προς τον Οργανισμό.

Επιπρόσθετα, η εμπλοκή τεσσάρων νομικών προσώπων και συνεταιριστικών σχημάτων διευκόλυνε περαιτέρω τη στρατολόγηση νέων μελών, την αναζήτηση δικαιούχων και την απόκρυψη της πραγματικής έκτασης της εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς δημιουργούνταν ένα νομιμοφανές επιχειρηματικό περιβάλλον γύρω από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη λήψη επιδοτήσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., κατά τα έτη 2019 έως 2024, ανέρχεται σε 2.466.179,59 ευρώ.

Περαιτέρω, από την εκτεταμένη οικονομική και τραπεζική διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι σε τουλάχιστον έξι περιπτώσεις οι παράνομα καταβληθείσες ενισχύσεις πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους το αρχηγικό μέλος εμφανιζόταν ως συνδικαιούχος. Από την ανάλυση των χρηματικών ροών προέκυψε ότι μέρος των επιδοτήσεων αναλαμβανόταν απευθείας από τον ίδιο ή μεταφερόταν σε άλλους λογαριασμούς που συνδέονταν με αυτόν, στοιχείο που καταδεικνύει τον κεντρικό του ρόλο στη διαχείριση των παράνομων οικονομικών ωφελημάτων.

Επιπλέον, ανέκυψαν ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, τα σχετικά ευρήματα της οποίας θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα.

Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες, οχήματα, νομικά πρόσωπα και Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

-16.820- ευρώ,

-5- χρυσές λίρες,

πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων,

πλήθος τραπεζικών καρτών,

κινητά τηλέφωνα,

εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης (usb),

χειρόγραφες σημειώσεις,

σφραγίδες μεταξύ των οποίων και μία πλαστή με ανύπαρκτο Α.Φ.Μ.,

βιβλιάρια τραπέζης και

-2- κυνηγετικά τυφέκια.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν επίσης:

-14- δενδρύλλια κάνναβης,

κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους -147,3- γραμμαρίων,

βάζο περιέχον ακατέργαστη κάνναβη καθαρού βάρους -60,1- γραμμαρίων και

μεταλλικός τρίφτης περιέχων υπολείμματα κάνναβης.

Για τις εν λόγω ναρκωτικές ουσίες συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των συλληφθέντων και σε βάρος του σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.»