Στη φυλακή οδηγείται σήμερα ο 54χρονος λογιστής που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά, καθώς σύμφωνα με νέα στοιχεία που προέκυψαν στην δικογραφία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Ο κατηγορούμενος είχε απολογηθεί τον περασμένο Οκτώβριο και τότε είχε αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων. Ωστόσο, στο μεσοδιάστημα προέκυψαν νέα στοιχεία, τα οποία οδήγησαν τις εισαγγελικές αρχές στην άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος του για τα αδικήματα της απάτης και της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, αυτή τη φορά για διαφορετικά πραγματικά περιστατικά που εντάσσονται στη δικογραφία των Γιαννιτσών.

Η έρευνα, σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οδήγησε σε 37 συλλήψεις, ενώ η ζημιά σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και της ΕΕ εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Το κύκλωμα λειτουργούσε με πολύπλοκες τακτικές: εντόπιζαν «ακτημονικά» αγροτεμάχια προηγούμενων ετών, τα κατέγραφαν στην εφαρμογή Ε9 τρίτων προσώπων ή «βιτρινών», και υποβάλλονταν προσχηματικά Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) μέσω Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων ή κωδικών taxis. Οι δηλώσεις αγροτεμαχίων και ψευδών αριθμών ζωικού κεφαλαίου χρησιμοποιούνταν για να εξασφαλιστούν μεγαλύτερες επιδοτήσεις και επιφάνεια βοσκοτόπων.

Στο σπίτι του είχε βρεθεί συλλογή με πανάκριβα πολυτελή είδη, καθώς ο ίδιος και η σύζυγός του ήταν λάτρεις της «καλής ζωής». Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων: τρία δαχτυλίδια BVLGARI (ένα λευκόχρυσο και δύο χρυσά), ένα λευκόχρυσο δαχτυλίδι με πολύτιμο λίθο, ρολόγια TISSOT, MICHAEL KORS, BULOVA, PATEK PHILIPPE GENEVE και GARMIN, γυναικείες τσάντες FENDI, LOUIS VUITTON, GUCCI και μια χρυσή λίρα.

Τέλος, στο γραφείο του ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα βρίσκονται σήμερα και οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος.