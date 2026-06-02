Στη φυλακή οδηγήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, μετά τις απολογίες τους, τρεις κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση της Βορείου Ελλάδας που φέρονται να έχουν «αρχηγικό ρόλο».

Παράλληλα, σε κατ’ οίκον περιορισμό μπαίνουν οι τρεις κατηγορούμενες γυναίκες εκ των οποίων οι δύο είναι σύζυγοι των φερόμενων ως «αρχηγών».

Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο έβδομος κατηγορούμενος.

Οι συγκεκριμένοι εμπλέκονται στη δικογραφία για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία κατηγορείται ότι εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για σειρά ετών.

Αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση πέντε κακουργήματα ανάμεσά τους διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120. 000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Χαρακτηριστικός είναι ο ισχυρισμός ζευγαριού όπου στον άντρα αποδίδεται ο ρόλος του «αρχηγού» και στη γυναίκα του «υπαρχηγού».

«Όσα έχω δηλώσει είναι νόμιμα γιατί είμαι αγρότης από τότε που άρχισα να εργάζομαι. Θεωρώ ότι η κατηγορία για μένα είναι άδικη», ισχυρίστηκε ο άνδρας με τη σύζυγό του να αναφέρει ενώπιον των δικαστικών αρχών :

«Είμαστε με το σύζυγό μου αγρότες. Δεν έχω εικόνα για οικονομικά στοιχεία, τα διαχειρίζονταν όλα ο σύζυγός μου».

Ένας άλλος κατηγορούμενος, επίσης με «αρχηγικό» ρόλο, σύμφωνα με τις Αρχές, που προφυλακίστηκε, ισχυρίστηκε :

«Στους τραπεζικούς μου λογαριασμούς δεν βρέθηκαν ποσά. Τα χρήματα που βρέθηκαν από ΚΥΔ Σερρών τα έδινα στον φυγόδικο συγκατηγορούμενο μου. Είχα αγοράσει δύο μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αφού είχα πουλήσει ένα δικό μου τρακτέρ και είχα αγοράσει και αγροτεμάχια με αντικειμενική αξία 300 ευρώ το στρέμμα. Αυτά δεν στοιχειοθετούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος».