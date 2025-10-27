Ρεπορτάζ: Λυδία Παππά

Ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά 13 κατηγορούμενοι από τους 37, αγρότες και μη, οδηγούνται πλέον στη φυλακή για την εγκληματική οργάνωση αναφορικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς μετά τις δέκα προφυλακίσεις που αποφασίστηκαν μέχρι χθες, σήμερα υπήρξε συνέχεια με τρεις νέες.

Οι τρεις άνδρες που προφυλακίστηκαν είναι από τα βασικά μέλη του κυκλώματος, με τον έναν από αυτούς να υποστηρίζει ότι θεωρεί άδικη την προφυλάκισή του. Μάλιστα τα έβαλε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει τους πραγματικούς ενόχους.

Ένας από τους κατηγορούμενους, ο οποίος εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης αγροτεμαχίων τα οποία εκμίσθωνε σε μέλη του κυκλώματος, αρνήθηκε κατηγορηματικά την εμπλοκή του.

«Κατηγορούμαι άδικα, επειδή δεν έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί υπαίτιοι», φέρεται να είπε ενώπιον των Δικαστικών Αρχών.

«Εμπιστεύτηκα έναν μεσίτη, στον οποίο έδωσα τους κωδικούς του taxisnet, προκειμένου να με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση ως νέος αγρότης. Εκείνος, χωρίς τη γνώση μου, καταχώρισε ψευδώς αγροτεμάχια στο όνομά μου. Μου διαβεβαίωσαν πως όλα ήταν νόμιμα».

Παρόμοια υπερασπιστική γραμμή ακολούθησε και ένας ακόμη κατηγορούμενος, επαγγελματίας αγρότης επί τέσσερις δεκαετίες στην περιοχή της Πέλλας, ο οποίος φέρεται να είχε δηλώσει ψευδώς στοιχεία για εκτάσεις που υποτίθεται ότι μίσθωνε. «Εδώ και 40 χρόνια, καλλιεργώ 800 στρέμματα και ζω αποκλειστικά από τη γη», ανέφερε. «Απευθύνθηκα σε έναν μεσίτη για να μου βρει επιπλέον εκτάσεις ώστε να αυξήσω την παραγωγή μου. Μου υπέδειξε αγροτεμάχια, τα καλλιέργησα κανονικά και πλήρωσα όλα τα έξοδα. Έχω προσκομίσει όλα τα παραστατικά και τα τιμολόγια εσόδων – εξόδων, ωστόσο δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη».

Ελεύθεροι με όρους αφέθησαν ο λογιστής της εγκληματικής οργάνωσης αλλά και ο πατέρας του Αρχηγού, ο οποίος απολογήθηκε μετά το εξιτήριο που πήρε από το Νοσοκομείο.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται καθώς ελεγχόμενα είναι δεκάδες άτομα.