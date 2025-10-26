Προφυλακιστέοι κρίθηκαν δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με απόφαση της Ευρωπαίας εισαγγελέως και του αρμόδιου ανακριτή, ανεβάζοντας σε έξι τον αριθμό όσων έχουν οδηγηθεί στη φυλακή.

Πρόκειται για δύο αδέρφια, που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Για σήμερα Κυριακή έχει προγραμματιστεί η απολογία άλλων έξι κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και μέλη της φερόμενης ως ηγετικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης.

Η τελευταία ομάδα εκ των συνολικά 37 κατηγορουμένων, αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Τέσσερις προφυλακίσεις από Ευρωπαία εισαγγελέα και ανακριτή

Χθες Σάββατο, προφυλακίστηκαν οι τέσσερις από τους 12 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν για την εγκληματική οργάνωση που στόχευε επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και της ευρωπαίας εισαγγελέα, πήραν το δρόμο για τη φυλακή άλλα δύο άτομα που φέρονται ως ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα που φέρεται ότι δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.

Συγγενική σχέση με τον κατά τη δικογραφία «αρχηγό», που απολογείται σήμερα φέρεται να έχει ο τρίτος προφυλακιστέος. Προσωρινή κράτηση αποφασίστηκε και για γυναίκα, 53 ετών. Κατηγορούμενες μαζί της στην υπόθεση είναι οι δυο κόρες της, οι οποίες είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες που έχουν αφεθεί ελεύθεροι.

Πολλοί από τους 37 κατηγορούμενους ισχυρίζονται ότι όλα έγιναν εν άγνοιά τους. Μόνο ένας από τους κατηγορούμενους παραδέχτηκε τη συμμετοχή, χωρίς όμως να γνωρίζει τη διάσταση της απάτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επιμέλεια: Π.Π.