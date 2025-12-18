Προφυλακιστέοι κρίθηκαν σήμερα (18/12), μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, ο 47χρονος «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο αρχηγού στην εγκληματική οργάνωση με τις παράνομες επιδοτήσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Ηράκλειο, καθώς και ο 42χρονος λογιστής και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος κατηγορείται ότι κατείχε υψηλό ρόλο στην ιεραρχία του κυκλώματος.

Η διαδικασία ξεκίνησε λίγο πριν τις 15.00 το μεσημέρι της Πέμπτης (18/12) και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της ίδιας μέρας.

Κατά την απολογία τους και οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τα αδικήματα που τους έχουν αποδοθεί.

«Όλες οι επιδοτήσεις που έχω πάρει στο όνομα μου είναι νόμιμες»

«Όλες οι επιδοτήσεις που έχω πάρει στο όνομα μου είναι νόμιμες», υποστήριξε στην απολογία του ο 47χρονος Μύρωνας Χιλετζάκης και συμπλήρωσε: «Στις ελάχιστες περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν προσωπικοί μου τραπεζικοί λογαριασμοί για επιδοτήσεις άλλων αγροτών αποδεικνύεται ότι επίσης ήταν νόμιμες και έγινε καθαρά για τεχνικό λόγο. Έχω προσωπική περιουσία και τα ποσά που με αφορούν είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα όσα έχω στην κατοχή μου. Δεν είχα κανένα κίνητρο να πάρω παράνομη επιδότηση και ούτε είμαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης».

Ο γνωστός συνδικαλιστής, σύμφωνα με την έρευνα της Αστυνομίας, φέρεται να έλαβε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ παρατύπως, είτε μέσω αγροτεμαχίων που ο ίδιος δήλωνε είτε μέσω εκτάσεων που εμφάνιζαν αλλά δεν κατείχαν στενοί του συγγενείς, όπως η σύζυγος, η μητέρα και η πεθερά του, είτε λαμβάνοντας ο ίδιος και οι συγγενείς του επιδοτήσεις που αιτούνταν τρίτα πρόσωπα.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, ο ίδιος υπερασπιζόταν τα δικαιώματα των συναδέλφων του.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν ήμουν λογιστής σε κανένα κύκλωμα»

Ο 42χρονος λογιστής Γιώργος Λαμπράκης αρνήθηκε κατά την πολύωρη απολογία του οποιαδήποτε εμπλοκή στο κύκλωμα.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν ήμουν λογιστής σε κανένα κύκλωμα. Τα 13.000 ευρώ που πήρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν με νόμιμες διαδικασίες, με ακίνητα που ανήκουν στην οικογένειά μου. Έδωσα τον λογαριασμό μου στον Μύρωνα Χιλετζάκη για εξυπηρέτηση και μετέφερα τα χρήματα που πιστώθηκαν», ανέφερε ο 42χρονος λογιστής στην απολογία του.

Ελεύθεροι 14 συλληφθέντες

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τετάρτη (17/12) και την Τρίτη (16/12) απολογήθηκαν οι υπόλοιποι 14 συλληφθέντες για την υπόθεση.

Ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα αλλά και εγγυοδοσία, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο ανακριτή στην Αθήνα η σύζυγος και η αδερφή του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος. Στη σύζυγο του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή επιβλήθηκε εγγύηση ύψους 200.000 ευρώ και στην αδελφή του 100.000 ευρώ.

Ελεύθερη αφέθηκε η σύζυγος του κατηγορούμενου λογιστή, δικηγόρος Χρυσάνθη Κουτάντου, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, η οποία φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες. «Δεν έχω καμία σχέση ήμουν τυπικά συνδικαιούχος σε λογαριασμού του συζύγου μου χωρίς να κάνω καμία συναλλαγή. Έχω λάβει 5.000 ευρώ ως επιδοτήσεις μέσα σε 5 χρόνια με νόμιμο τρόπο», φέρεται να δήλωσε η κατηγορούμενη.

Ελεύθεροι αφέθηκαν και ένας 54χρονος και μια 43χρονη κατηγορούμενοι, στους οποίους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Στον 54χρονο επιβλήθηκε και εγγύηση 5.000 ευρώ.

Ελεύθεροι αφέθηκαν επίσης μετά τις απολογίες τους άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα ζευγάρι, 58 και 55 ετών, που ασχολούνται με την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων. Με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή του όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Επιπλέον, στον 58χρονο επιβλήθηκε και εγγυοδοσία 5.000 ευρώ.

Ένας 46χρονος και ένας 45χρονος, αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εγγυοδοσία 15.000 ευρώ.

Ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκε μία 32χρονη αγρότισσα, η οποία φέρεται να έλαβε παρανόμως χρηματικά ποσά μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εγγυοδοσία 60.000 ευρώ αφέθηκε η πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή που φέρεται ως ο αρχηγός του κυκλώματος.

Επίσης ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους δύο άνδρες κατηγορούμενοι, πατέρας και γιος, με τον όρο να μην μπορούν να φύγουν στο εξωτερικό. Επιπροσθέτως, στον πατέρα επιβλήθηκε και εγγυοδοσία 20.000 ευρώ. Και οι δύο φέρονται να υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν ότι οι επιδοτήσεις που έλαβαν είχαν δοθεί παρατύπως.

Υπενθυμίζεται ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκήσει ποινική δίωξη, η οποία κατά περίπτωση αφορά αδικήματα όπως:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού, άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των 120.00 ευρώ τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Με πληροφορίες από Creta24.gr