Σε «πρωταθλητής» των παράνομων επιδοτήσεων αναδείχθηκε η Κρήτη, κατά την προκαταρκτική εξέταση που διενεργεί η υπηρεσία Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αυτό, διότι στο νησί καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός των ΑΦΜ που έλαβαν παράνομες χρηματοδοτήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, λίγο μετά τις ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργού, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, από τα 1.036 ΑΦΜ που προέκυψε ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις συνολικού ύψους 22,7 εκατ. ευρώ, τα 850 εντοπίζονται στην Κρήτη. Εξ αυτών, 273 έλαβαν ποσά άνω των 20.000 ευρώ.

Συνολικά, το ποσό που έλαβαν παρανόμως ΑΦΜ από την Κρήτη, ανέρχεται σε 17,23 εκατ. ευρώ, από τα συνολικά 22,7 εκατ. που έχουν μπει στο μικροσκόπιο.

Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 53 ΑΦΜ και ποσό που αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ, η Αττική με 46 ΑΦΜ και ποσό που φτάνει τις 800.000 ευρώ, η Στερεά Ελλάδα με 22 ΑΦΜ και ποσό άνω των 340.000 ευρώ και η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται με την Θεσσαλία με 20 ΑΦΜ και ποσό σχεδόν 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Δείτε τον πίνακα με τις περιοχές και τα ποσά: